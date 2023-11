Gaza: el agua como arma de guerra de Israel

GINEBRA, Suiza (Proceso).- En entrevista con Proceso Pedro Arrojo Agudo, relator especial de la ONU sobre el derecho al Agua y Saneamiento, denuncia que estamos siendo testigos de “un proceso de genocidio en Gaza” en el cual Israel utiliza como “arma silenciosa” el cierre y bombardeo de las tomas de agua potable, lo que sumado a la falta de alimento, electricidad, combustible y el colapso de los hospitales, más el bombardeo sistemático e indiscriminado, están orillando a 2.3 millones de personas a una muerte lenta y cruel.

El experto de la ONU hizo un balance sobre la situación en la Franja de Gaza hacia el 11 de noviembre, luego de la fiera ofensiva lanzada por Israel en respuesta a los ataques terroristas perpetrados por Hamás contra la población civil israelí en el que resultaron mil 400 muertos y al menos 240 rehenes secuestrados, entre ellos dos mexicanos.

Invasión israelí / Foto: Foto AP/Ohad Zwigenberg

“En este momento llegan noticias más troceadas, pero ya se sabe lo que se está viendo es una masacre indiscriminada, se deben contabilizar ya camino de los 12 mil muertos por los bombardeos indiscriminados; no obstante, hay otra parte que tiene menos visibilidad pero tendrá más impacto sobre las víctimas, que es el corte radical de provisión de alimentos, de medicinas y particularmente de agua”, advierte.

“En estos momentos tenemos dos millones 300 mil personas bebiendo agua salobre desde hace varias semanas, y si se prolonga imagine lo que puede suceder, prácticamente están bebiendo agua salada contaminada, lo cual significa particularmente para los niños una catástrofe humanitaria’’, advierte Arrojo, quien de 2016 a 2019 fue miembro electo del Parlamento español en su undécima y duodécima legislaturas.

“Yo estoy seguro de que están muriendo probablemente millares de niños, y no lo digo de broma, están muriendo. Imagine lo que pueden ser diarreas masivas, por no decir una epidemia en un momento determinado, que es perfectamente posible. Sin recursos de medicinas, sin recursos hospitalarios. Esto lo sabemos por los millones de niños que mueren a diario en el mundo por diarreas y deshidratación’’, valora el profesor emérito de la Universidad de Zaragoza.

Acusa que lo que se está viviendo en Gaza “es una muerte silenciada, es una catástrofe humanitaria que no tiene la visibilidad brutal de las muertes por bombardeos, pero que va a tener en el corto y medio plazo, probablemente más víctimas, entre los niños, sobre todo, que las víctimas que están ocasionando de manera escalofriante los bombardeos indiscriminados’’.

Arrojo reflexiona sobre la brutalidad en la guerra en Ucrania, en la que después de casi dos años el número de víctimas civiles llega a unas site mil y en Gaza la cifra asciende a casi el doble en unas semanas.

Lamenta que por lo pronto no hay datos directos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de UNICEF sobre la cantidad exacta de niños muertos por beber agua salada contaminada.

Escasez de agua. Tragedia humanitaria / Foto: AP/Hatem Ali

“La comida es absolutamente necesaria, pero si no comes durante mes y medio sigues vivo, empiezas a tener problemas serios de salud, pero sigues vivo. Si no bebes agua durante unos días, mueres. Si bebes agua salada o agua contaminada con fecales, con toda probabilidad vas a tener como mínimo diarreas y esas diarreas que se pueden resolver con atención médica adecuada; en este caso no la van a tener’’, deplora el experto.

“Y esto no es que digas que mil personas están sometidas a esta circunstancia, no, no, no –remarca Arrojo–, son más de dos millones de personas’’.

Arrojo recuerda: “Yo he dicho que desde hace 17 años la Franja de Gaza es un campo de concentración masivo de dos millones y pico de personas, en donde el 97% del agua disponible era el agua del acuífero costero que está salinizado’’.

Detalla que esto se debe a que el acuífero tiene una realimentación anual media de 60 millones de metros cúbicos y una extracción de aguas por necesidad perentoria de 200. Es decir, que durante todos estos años se ha extraído tres veces más cantidad de agua de la que alimentaba el acuífero, “con lo cual se produce una intrusión marina masiva y lo que tenemos como agua disponible es agua salada contaminada’’.

Sumado a ello, explica que a partir del bloqueo impuesto por Israel hay un declive en la sanidad porque se ha impedido que entren los materiales necesarios para construir las estaciones de saneamiento y las depuradoras que la Unión Europea y agencias de la ONU, como UNICEF, han ido tratando de construir con muchísimas dificultades.

El bloqueo terrestre, aéreo y marino de la Franja de Gaza impuesto por Israel y Egipto tuvo lugar en marzo de 2007. Después de la retirada unilateral de Israel de la Franja de Gaza en 2005, Hamás ganó las elecciones legislativas palestinas, tomó el control de la Franja y se apoderó de las instituciones gubernamentales. Dicha organización reemplazó a Fatah, la Autoridad Palestina, con miembros de su propio partido. Tras la toma de posesión de Hamás, Egipto e Israel cerraron en gran medida sus cruces fronterizos con Gaza, alegando que Fatah había huido de la Franja y ya no podía brindar seguridad en el lado palestino.

Para colmo, continúa Arrojo, en estos 17 años los cortes de electricidad son muy frecuentes y al final la única fuente fiable de agua que son las desalinizadoras construidas por la Unión Europea y UNICEF, que se bloquean cada dos por tres por falta de energía y también han sido bombardeadas. Arrojo especifica que este tipo de actos “están tipificados claramente como crímenes de lesa humanidad en el artículo 7 del Estatuto de Roma’’.

Silencio cómplice

“Desgraciadamente la comunidad europea y la comunidad mundial han guardado una especie de silencio temeroso que acaba siendo un silencio cómplice y vergonzante’’, deplora Arrojo, cofundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Aclara que no se sabe exactamente cuánto puede vivir una persona bebiendo agua salobre, “eso depende del grado de salinidad. Lo que están haciendo es lo que pueden. Se veían imágenes con gente recogiendo agua de mar para mezclarla con el agua salobre que ya tienen del acuífero, entonces no se sabe cuál es el nivel de salinidad del agua que están bebiendo unos u otros. Lo que es seguro es que con el corte de electricidad colapsa toda la red urbana, porque funciona por bombeo. La única forma de que llegue el agua a las casas, aunque sea de mala calidad, es con un mínimo de energía, de la que no disponen porque ha colapsado y se ha cortado al cien por cien. Por otro lado, han bombardeado la principal reserva de agua que había en la zona norte, donada por Indonesia.

“Aunque la perspectiva sea variable, la realidad es que la inmensa mayoría, por no decir que la totalidad de esa población está bebiendo agua salobre contaminada con fecales’’, afirma.

Presiones para no hablar de genocidio

Arrojo, galardonado con el Premio Medioambiental Goldman en 2003, revela que prácticamente todos los relatores de la ONU han firmado un comunicado conjunto en el cual “estamos alertando de un proceso de genocidio que está ya en marcha, y no es sólo por el agua, pues hay toda una acumulación de elementos que son crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y que se tipifican al final en lo que se caracteriza como genocidio y hay temor a hablar de ello pues porque hay muchas presiones de grandes potencias para que no se hable de ello.

“Prácticamente todos los relatores independientes firmamos ese comunicado de prensa, pero anteriormente ya se había publicado uno en el que alertamos a la comunidad internacional de que estamos en camino del genocidio’’.

Niños palestinos. Odio / Foto: AP Foto/Hatem Moussa

Por otra parte, Arrojo advierte que la situación “se complementa con un discurso de odio y de exterminio que no lo dice un soldadito raso, lo dicen altos mandos del ejército israelí, ministros del gobierno, que hablan de la población palestina , no de Hamás, como animales a exterminar y hablan de los niños como hijos de las sombras y esto está difundiéndose desde las más altas instancias de poder político y militar en Israel’’.

Todo esto al tiempo que en Cisjordania “ya van al menos 200 palestinos asesinados directamente por colonos armados con la complacencia del ejército israelí, sin que haya denuncias ni haya persecución por estos crímenes’’, lamenta.

Observa que los colonos israelíes distribuyen masivamente propaganda que advierte a los palestinos que “o se van o morirán, que habrá una matanza en toda la zona, no solo en la Franja de Gaza’’.

“Todos estos elementos que se están permitiendo o impulsando por parte del gobierno de Israel dan todo el contexto de lo que en otros momentos no ha habido duda en caracterizar como genocidio, como pasó con los armenios o recientemente en Nagorno-Karabakh. Ahí no hubo ningún problema, todo el mundo lo vio claro’’, argumenta.

“Yo creo que en este caso hay poderes muy potentes como Estados Unidos, desgraciadamente parte de la Unión Europea y el propio Israel, que al tiempo que hace esto, ya van 99 miembros del personal de la ONU asesinados y todavía se atreven a criticar al secretario general António Guterres y pedir su dimisión por pedir un alto al fuego humanitario y por calificar como crímenes de lesa humanidad estas cuestiones’’, sostiene.

“Necesitamos comunicar, los relatores de la ONU lo estamos haciendo, una señal de alerta, lanzar la alarma mundial de lo que ya se puede tipificar como genocidio en la Franja de Gaza’’, urge Arrojo.

–¿Entonces Estados Unidos sería un cómplice de este delito? –se le plantea.

–“Lo que estamos diciendo es que tanto quienes apoyan a Hamás como quienes apoyan esta acción del ejército israelí deberían ser considerados en su momento, pues pueden estar incurriendo en una complicidad manifiesta de genocidio y de delitos de lesa humanidad’’.

Otra vara de medir

El relator especial advierte que Israel está utilizando “una combinación de elementos en donde los bombardeos indiscriminados, es la brutalidad más espectacular, más visible y escandalosa y, por el otro lado, hay una serie de bombas silenciosas, como por ejemplo el hecho de que los hospitales no pueden operar por falta de energía eléctrica. Con el agua pasa igual, los alimentos matan más lentamente, pero aun así es una catástrofe también’’.

“Lo que estamos pidiendo por otro lado–prosigue el relator– es que el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) active la investigación que ya existe sobre los territorios palestinos desde 2021 para operar directamente estas denuncias de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra contra los que los están cometiendo, tanto Hamás como el ejército y el gobierno de Israel con sus aliados. Estamos pidiendo esto porque, así como Israel no reconoce a la CPI en su territorio, el estado de Palestina sí la reconoce y por lo tanto la CPI tiene jurisprudencia activa, operativa, en la Franja de Gaza y en los Territorios Ocupados de Palestina’’.

Pero incluso la CPI “tiene una vara de medir muy distinta”, reprocha Arrojo, pues en el caso de la invasión de Rusia en Ucrania ya emitió una orden de aprehensión contra Vladimir Putin, pero en este caso, como se trata de Israel, “hay un silencio estruendoso y escandaloso que yo creo que no puede mantenerse por más tiempo’’, expresa Arrojo

En busca de una explicación al encono de Israel contra los palestinos, el reconocido periodista judío-israelí Gideon Levy Haaretz, en una conferencia que dictó en 2015 en el National Press Club (Estados Unidos), lo resumió así:

“A) La mayoría de los israelíes, por no decir todos ellos, creen profundamente que somos el pueblo elegido, y si somos los elegidos, tenemos el derecho de hacer todo lo que queremos.

Levy Haaretz. Explicación / Foto: @GideonLevy/Facebook

“B) Hubo ocupaciones más largas en la historia, a pesar de que la ocupación israelí ya tiene un buen tiempo récord, pero en la historia nunca hubo una ocupación en donde el ocupante se presentó a sí mismo como la víctima. No solo como la víctima sino como la única víctima del entorno, esto también permite que cada israelí viva en paz porque somos las víctimas y C) Lo que hace a los israelíes vivir en paz con la ocupación, y es el punto más crucial, además de victimizarse por el Holocausto (…) lo más peligroso es la deshumanización de los palestinos, que permite a Israel vivir en paz con todo. Porque si no son seres humanos como nosotros, entonces realmente no es un tema de derechos humanos. Y si rascas bajo la piel de casi todos los israelíes, casi ninguno trata a los palestinos como seres humanos. Los tratamos como animales’’.

Licenciado en Ciencias Físicas y doctor en Ingeniería de Fluidos, Arrojo fue designado relator especial de la ONU sobre el Derecho al Agua y Saneamiento en 2020 por el Consejo de Derechos Humanos. De 1997 a 2010 fue miembro del Comité Científico Español del Programa sobre el Hombre y la Biosfera de la UNESCO y en los últimos 30 años sus investigaciones se han centrado en la economía y la gestión del agua. Ha publicado más de 100 artículos científicos y 70 libros.

Finalmente, enfatiza que, tal como dijo Guterres, secretario general de la ONU, “cuando lanzamos una espiral de odio y de violencia la respuesta a cada vuelta de la espiral genera más odio y más violencia… Es lo que hacen Israel y Hamás... Cada uno se siente legitimado para hacer una nueva vuelta de tuerca más brutal todavía en donde la venganza, que en este caso alega Israel, no genera más que más odio y más violencia en esa espiral. Esa acción no da más seguridad para el futuro de Israel ni la acción de Hamás matando brutalmente a civiles israelíes va a traer más justicia para el futuro del pueblo palestino”.