Tras más de dos meses de búsqueda, hallan muerto a senderista en EU; su perro jamás lo abandonó

CIUDAD DE MÉXICO (proceso .com.mx).- Rich Moore, de 71 años, desapareció junto su perro Finney, durante una caminata por Blackhead Peak, en Colorado, Estados Unidos. Sus restos fueron encontrados en las montañas 10 semanas después.

Rich Moore falleció por “exposición/hipotermia”, según el forense del condado de Archuleta, Bradley Hunt. El perro, de raza Jack Russell Terrier, color blanco y negro, permaneció a su lado los más de dos meses y sobrevivió comiendo ardillas e insectos.

La meta de Moore era conquistar la cima del Blackhead Peak, un pico de tres mil 800 metros en las montañas de San Juan de Colorado.

Desaparecieron desde el 19 de agosto pasado. Un cazador los encontró el 30 de octubre y avisó a las autoridades, lo que puso fin a la incertidumbre de sus familiares sobre su paradero.

Deninda Vanne-Brightyn, miembro de Taos Search and Rescue (TSAR), lideró la búsqueda y compartió que, aunque el perro perdió la mitad de su peso corporal, tenía una resistencia física que sorprendió a propios y extraños.

“La lealtad de ese perro nos hace llorar a todos”, expresó Delinda.

A Colorado hiker who disappeared in August was found months later, with his Jack Russell terrier waiting at his side.



