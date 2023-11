Emmanuel y Brigitte Macron, historia de amor que escandalizó a Francia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La primera dama de Francia, Brigitte Macron, tenía 40 años, estaba casada, tenía 3 hijos y era profesora de la escuela de élite jesuita Providense en Amiens, donde le dio clases a Emmanuel Macron, cuando tenía 15 años.

Recordar esa historia provocó la desaprobación de la sociedad francesa pues recordó que a su edad se enamoró de un menor y su estudiante.

Ella le lleva 25 años y cuando Macron fue presidente de Francia se dio a conocer que en 1990 se había enamorado de su maestra, pero en una reciente entrevista, ella reveló cómo fue el romance y las repercusiones en la relación.

En Francia, la edad de consentimiento para una relación sentimental es a los 15 años. Entonces, Macron se enamoró de su maestra, sus padres no estuvieron de acuerdo, lo cambiaron de escuela y lo enviaron a París.

Ella dejó de dar clases, se divorció y continuó en contacto con Macron, quien le prometió volver y casarse con ella.

“El único obstáculo eran mis hijos. Me tomé el tiempo necesario para no arruinarles la vida. Aquello duró 10 años. Puedes imaginar lo que estaban escuchando, pero, por otro lado, no quería perderme mi vida”, confesó.

En 2006 se casaron, cuando los padres de Macron habían fallecido.