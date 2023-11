Se disfraza de payaso y con otros encapuchados intenta robar un autobús en Bogotá

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sujeto se disfrazó de payaso para apropiarse de un autobús del Nuevo Sistema de Transporte Público (SITP) en el sur de Bogotá, Colombia.

El pasado el 23 de noviembre, en medio del vandalismo desatado en la capital colombiana, varios encapuchados bloquearon la calle 65 Sur y protagonizaron duros enfrentamientos con agentes de la policía, a quienes les lanzaron piedras.

Un funcionario del gobierno le pidió al conductor que se bajara:

“Papi, me estoy bajando porque usted me lo dice, yo no sé, ahí queda grabado, yo me voy a bajar hermano, porque no me voy a hacer matar acá hermano”, indicó.

El sujeto vestido de payaso y vestimenta azul tomó el control, se sentó en el puesto del conductor, cerró la puerta y condujo de manera desenfrenada hasta estrellar la unidad.