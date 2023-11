“Los hospitales están llenos de niños heridos por la guerra”: UNICEF

Ataque de Israel vs hospital en el centro de Gaza. Foto: AP

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- James Elder, portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), reportó a través de la mayor organización internacional lo que atestiguó en la Franja de Gaza durante la pausa humanitaria de combates, convocada después de semanas de bombardeos, en lo que destaca que cerca de un millón y medio de personas han perdido sus hogares y los hospitales están repletos de niños heridos por la guerra.

El panorama que percibe Elder en el territorio, luego de que estalló el pasado 7 de octubre el actual conflicto, es en su descripción “apremiante”.

“La situación sobre el terreno se muestra apremiante, ya sea por la estructura física, sólo ver cuadra tras cuadra de apartamentos destruidos y vueltos escombros en el suelo, hormigón, coches volados, gente huyendo de sus casas; o sólo por la mirada de la gente, el trauma, el estrés, como si el dolor y la tristeza se hubieran arraigado aquí en Gaza”, relató.

Elder calculó un aproximado de la cantidad de gente afectada por el conflicto bélico, además de las muertes y rehenes.

“Alrededor de millón y medio de personas han perdido sus hogares, la gente está en diferentes refugios, los hospitales están llenos de niños heridos por la guerra”.

Destacó la manera en la que niños están viviendo la crisis, los cuales viven afecciones psicológicas, además de que algunos han perdido a su familia por los ataques.

“Es horrible. Puedo decir esto con cierta certeza que cada niño aquí necesitará algún tipo de apoyo mental. El niño con el que estaba hablando hace media hora en lo que debería ser una escuela técnica para jóvenes, pero es ahora un campamento para 30 mil o 40 mil personas, perdió a su madre, perdió a sus hermanas en un bombardeo. Ni siquiera es consciente de que su madre ha muerto” describió.

El portavoz refirió que en la cercanía es posible constatar múltiples historias trágicas y memorables.

“Por desgracia, cada vez que me doy la vuelta, alguien tiene otra historia que me parte el corazón de nuevo, justo ahora en la última hora. Todas se me quedan grabadas en la cabeza, especialmente las de aquellos que han sufrido tanto durante los combates” comentó.

En su reporte mencionó a Omar, un niño que perdió a sus padres, al igual que a su hermano gemelo, y ahora también teme no poder recordarlos en el futuro.