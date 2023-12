Bukele pide licencia de seis meses para dedicarse a la campaña para su reelección

SAN SALVADOR (AP) — El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitó el jueves al Congreso una licencia para dejar formalmente su cargo en los últimos seis meses de su gobierno y dedicarse a la campaña para la reelección.

Aunque la Constitución lo prohíbe, el mandatario busca un nuevo mandato de cinco años en los comicios del 4 de febrero.

El vicepresidente Félix Ulloa también presentó al Congreso la solicitud como compañero de fórmula de Bukele.

Pese a la prohibición estipulada en la Carta Magna, la Corte Suprema de Justicia determinó en 2021 que el mandatario sí puede participar en los comicios por segunda ocasión y que será el pueblo quien tome la decisión.

Para su reemplazo, el mandatario debe proponer una terna al Congreso con posibles designados. El primero de ellos asumiría la Presidencia de la República durante ese periodo de seis meses.

Si el presidente no presenta esa lista, el Congreso podría elegir a quien ocupará el cargo a partir del 1 de diciembre.

Abogados constitucionalistas sostienen que su participación en las elecciones viola al menos cuatro artículos de la Carta Magna, incluyendo el 154, que dice que "el periodo presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones un día más".

Aun así, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador avaló a inicios de noviembre que Bukele pudiera presentarse como candidato presidencial en los comicios de febrero de 2024 al considerar que cumple "los requisitos legales".

La resolución de la Corte Suprema y la confirmación del Tribunal Supremo Electoral han sido criticadas por abogados, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Argumentan que la sala judicial que habilitó a Bukele para la reelección fue elegida por el Congreso controlado por oficialismo del partido Nuevas Ideas, violando el procedimiento que dicta la Constitución para elegirla.

El mandatario salvadoreño, que goza de alta popularidad, se inscribió el pasado 27 de octubre.

Según las encuestas más recientes, el 70,8% de la población aprueba su gestión, y el 97,7% piensa que la violencia ha disminuido.

Muy por detrás de Bukele se situarían otros aspirantes a la presidencia: Joel Sánchez, candidato de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena), con el 4,3% y Manuel Flores, del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, con un 2,8%.

Arena gobernó el país por 20 años, de 1999 a 2009, mientras que el FMLN lo hizo por diez años, de 2009 a 2019, cuando Bukele arrasó en las urnas en primera vuelta de votaciones.

Un "mal legado"

El pasado martes, el mandatario dijo que uno de sus principales temores es “dejar un mal legado”. Al anunciar el inicio de la obra del Centro de Confinamiento de la Corrupción, Bukele recordó que hay presidentes presos y otros fugitivos, pero la mayoría son recordados como ladrones.

Entonces “yo no robo porque no quiero ser recordado como el ladrón o el corrupto”, señaló.

“Yo no voy a ser el presidente que no robó, pero se rodeó de ladrones. Que me recuerden como el presidente que no robó y que no dejó que nadie robara, y al que robó lo metió a la cárcel. Ya hay un par que ya están en la cárcel”, agregó.