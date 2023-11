Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino, en medio de una sangrienta guerra

(France24).- El Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino de este año se desarrolló en un contexto especialmente trágico, en medio de una guerra entre Israel y el grupo islamista Hamás, que ya ha dejado más de 14 mil 500 muertos en la Franja de Gaza.

Cada año, desde 1977, se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino el 29 de noviembre. Esta vez, la fecha tuvo lugar en medio de una violenta guerra entre Hamás e Israel, iniciada en respuesta al ataque del grupo islamista contra comunidades israelíes el 7 de octubre.

En total, mil 200 israelíes murieron en los ataques de Hamás y la guerra impulsada por Israel en la Franja de Gaza ya mató a 14 mil 500 palestinos en una violenta operación militar de varias semanas sobre el enclave, en un estado de tregua temporal que podría finalizar en las próximas horas.

“Este Día Internacional de la Solidaridad llega en uno de los capítulos más oscuros de la historia del pueblo palestino. Estoy horrorizado por la muerte y la destrucción en que se ha sumido la región, abrumada por el dolor, la angustia y el desgarro”, dijo el secretario general de la ONU, António Guterres.

Denuncias de “exterminio” del pueblo palestino

Para marcar la fecha, varias manifestaciones en apoyo al pueblo palestino se organizaron en algunos países, como en Túnez, Sudáfrica o Líbano. Cientos de personas marcharon en Johannesburgo. “Queremos parar y levantarnos contra el silencio y la especie de indiferencia que hemos visto en todo el mundo”, confió Azraa Seedat a AFP.

En Beirut, manifestantes se reunieron frente al edificio de la sede de las Naciones Unidas en apoyo a los palestinos para exigir un alto el fuego permanente en Gaza.

“Apoyamos un alto el fuego y no sólo una tregua. No se trata de una causa humanitaria, es totalmente un problema político. No se trata sólo de Gaza, sino de una causa nacional y de los intentos de exterminarnos, ya sea en Gaza o en Cisjordania”, dijo Laila al-Ali, una de las organizadoras de la protesta, en declaraciones a Reuters.

El ministro palestino de Exteriores, Riad al Malki, quien también se expresó este miércoles ante el Consejo de Seguridad de la ONU, acusó a Israel de querer eliminar los Territorios Palestinos del mapa.

“Estamos siendo expulsados de la historia y de la geografía”, dijo Al Malki. Recordó que en septiembre pasado, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu presentó ante la Asamblea General de la ONU un mapa de Oriente Medio en el que los Territorios Palestinos habían desaparecido y su lugar lo ocupaba Israel.

Por su parte, António Guterres denunció el injusto “castigo colectivo al pueblo palestino” en Gaza y reiteró su voluntad de “avanzar de manera decidida e irreversible hacia una solución de dos Estados”.

“Esto debe comenzar con un alto al fuego humanitario de largo plazo, el acceso sin restricciones de la ayuda vital, la liberación de todos los rehenes, la protección de los civiles y el fin de las violaciones del derecho internacional humanitario. Debemos estar unidos para exigir el fin de la ocupación y el bloqueo de Gaza”, escribió Guterres.

Catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza

Desde el inicio de los masivos bombardeos en Gaza y la operación militar terrestre de Israel, la situación humanitaria en el enclave se ha convertido en una catástrofe.

La mayoría de los más de dos millones de palestinos que viven en la Franja de Gaza ha tenido que huir. Como recordó Guterres, “casi 1.7 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares, pero ningún lugar es seguro”.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, más de 14 mil 500 palestinos han muerto desde el inicio de estas operaciones, y un tercio de ellos eran niños. “Alrededor de 160 niños mueren cada día, es decir, uno cada 10 minutos”, declaró Christian Lindmeier, portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en una rueda de prensa de la ONU antes del inicio de la tregua temporal.

Aunque pudo establecerse el alto al fuego de seis días para permitir, además de la llegada de ayuda humanitaria, que el gobierno israelí y Hamás intercambiaran presos palestinos por rehenes secuestrados, la situación para los habitantes del enclave sigue con un acceso muy limitado al agua potable y a la electricidad, el funcionamiento de pocos hospitales y la propagación de enfermedades debido a tales condiciones.

“Hace falta mucho más para empezar a satisfacer las necesidades humanas en Gaza. Los servicios de agua y electricidad deben restablecerse por completo. El sistema alimentario se ha colapsado y el hambre se extiende, en especial en el norte. Las condiciones sanitarias en los refugios son espantosas, con pocos retretes y alcantarillas desbordadas, lo que supone una grave amenaza para la salud pública”, dijo Guterres este miércoles en un discurso ante la ONU.

El alto al fuego podría extenderse unos días más, dependiendo de las negociaciones en curso entre Israel y Hamás. De todas formas, el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Herzi Halevi, dijo que sus soldados “volverán a atacar Gaza tan pronto se acabe la tregua”.

Mientras tanto, la Cisjordania ocupada, incluido Jerusalén Este, también se ha visto afectada por el conflicto, con un fuerte aumento de la violencia y de las redadas israelíes. Además de haber detenido a unos mil 500 palestinos, más de 200 palestinos han muerto a manos del Ejército israelí en las últimas semanas en esos territorios.

Futuro incierto para el pueblo palestino

El futuro del pueblo palestino es un tema central en la celebración del Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. La ONU decidió en 1977 la conmemoración cada 29 de noviembre, fecha en la que en 1947 se adoptó la resolución sobre el plan de partición del territorio. La resolución buscaba la creación de dos Estados, uno israelí y uno palestino, con Jerusalén como ciudad compartida bajo un régimen internacional especial.

En 1948 se declaró la independencia del Estado de Israel, lo que llevó a una violenta guerra y al desplazamiento permanente de más de la mitad de la población palestina, hecho histórico conocido por los palestinos como “Nakba” (catástrofe).

El Estado palestino nunca fue creado, ya que Israel empezó a ocupar cada vez más territorio palestino. Por eso la ONU decidió conmemorar y apoyar la no resuelta causa palestina con la conmemoración del 29 de noviembre.

El pueblo palestino, con más de 14 millones de personas, vive en la Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Este; en la Franja de Gaza; en Israel; en los Estados árabes vecinos y en campos de refugiados de la región.

Debido a la parcelación del territorio palestino, lo que las autoridades palestinas han denunciado reiteradamente como un régimen de “apartheid”, y las ocupaciones de territorio por parte de Israel, práctica que ha impregnado casi todos los aspectos de la vida de los palestinos, es imposible hoy en día hablar de la existencia de un territorio palestino libre.

“Todo eso se resumiría en que Israel pretende colonizar la mayor cantidad de territorio palestino con la menor cantidad de palestinos en su interior, y de esa manera hacer imposible constituir un Estado palestino, porque los palestinos no tienen territorio”, explicó Nadia Silhi Chahin, abogada e investigadora en derechos humanos en entrevista con France 24. En Madrid, por Palestina. (Foto: Especial)

Dos Estados

António Guterres insistió en que es necesario crear los dos Estados para poner fin al conflicto, aunque la posibilidad de esa solución es ahora ínfima.

“Ya es hora de avanzar de manera decidida e irreversible hacia una solución de dos Estados, sobre la base de las resoluciones de las Naciones Unidas y el derecho internacional, con Israel y Palestina conviviendo en paz y seguridad, con Jerusalén como capital de ambos Estados”, dijo Guterres.

Según Nadia Silhi Chahin, “ha sido imposible llegar a un Estado palestino hoy por la acción del Estado israelí y de la comunidad internacional que apoya al Estado de Israel”, citando, entre otros asuntos, el amplio financiamiento armamentístico de Estados Unidos a favor de Israel. António Guterres, secretario general de la ONU. Crear dos Estados. (Foto: Especial).

Debido a la continua falta de respeto del derecho internacional por parte de Israel, incluyendo la ocupación ilegal del territorio palestino, los gobiernos deben adoptar medidas eficaces en contra de Israel, sostiene Nadia Silhi Chahin.

Se necesita que “los gobiernos cumplan con sus obligaciones jurídicas internacionales y adopten medidas para sancionar al Estado de Israel, tal y como lo hicieron alguna vez con el Estado sudafricano cuando existía el ‘apartheid’, y ese ‘apartheid’ terminó”.

La experta hizo referencia al caso surafricano, que, en 1991 y después de décadas de acción internacional, sanciones y resoluciones promovidas por Naciones Unidas, puso fin al régimen de segregación en el país.

En el caso palestino, el reciente recrudecimiento del conflicto y la violenta invasión israelí en la Franja de Gaza sólo hacen temer más violencia y más control del territorio palestino por parte de Israel en el futuro.