Pasajero provoca pánico al abrir la puerta de un avión antes de despegar (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Un pasajero estadunidense-israelí saltó por la puerta de salida de un avión justo antes de despegar y arrojó objetos dentro de la aeronave.

Los ocupantes del vuelo de Southwest Airlines, de Nueva Orleáns con destino a Atlanta, vivieron momentos de angustia cuando un individuo consiguió abrir la puerta de emergencia del avión, subió al ala y lanzó objetos al interior, justo en el momento en que la aeronave se preparaba para despegar.

“Empecé a grabar porque estaban discutiendo, ese evento fue muy traumático. Vuelo 3172 de MSY-ATL”, escribió un testigo que grabó el incidente.

En ese momento se ve a los pasajeros bajar desesperadamente del avión, mientras otros permanecen sentados y desconcertados.

Todos agarraron sus pertenencias y con pánico se empujan para bajar de la aeronave, mientras el hombre que abrió la puerta es perseguido en la pista y es detenido por los empleados.

“Cuando los agentes interrogaron al hombre que había saltado, descubrieron que era incoherente lo que decía y no estaba consciente de su entorno”, dijo la policía.

