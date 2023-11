Colapsa el techo de un gimnasio; tres jóvenes murieron y el dueño fue detenido

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Tres personas murieron en Jiamusi, en la provincia nororiental de Heilongjiang, China, tras el colapso del techo del gimnasio Yuecheng, la tarde del lunes 6 de noviembre.

El hecho se registró a las 19:20 horas locales, cuando siete jóvenes veían un partido de baloncesto en las instalaciones del gimnasio, informó la agencia Xinhua.

Three people were confirmed dead and another was slightly injured after parts of a gymnasium collapsed Monday in Huanan County in northeast China's #Heilongjiang Province. pic.twitter.com/PKTSd1bBGk