EU: Investigan asesinato de manifestante proisraelí en California

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las autoridades de Estados Unidos investigan la muerte de Paul Kessler, de 69 años, ocurrida durante un enfrentamiento entre manifestantes a favor de Palestina y a favor de Israel, confirmó el Departamento del alguacil del condado de Ventura, en California, Estados Unidos.

Video from the scene as Paul Kessler was being loaded up into an ambulance. pic.twitter.com/IszP4udnSo — Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 7, 2023

Paul Kessler, quien se manifestaba a favor de Israel, recibió un golpe en la cabeza con un megáfono, mientras gritaba “Allahu Akbar” (Dios es grande), frase común entre los musulmanes y mal utilizada por los occidentales, que la asocian al terrorismo porque la han vitoreado quienes han cometido ataques terroristas en el mundo.

Jonathan Oswaks, otro manifestante testigo de los hechos, contó a Los Angeles Times que el agresor los estuvo acechando desde que llegaron, cruzó la calle y con el megáfono comenzó a gritarles durante la manifestación realizada el domingo 5 de noviembre.

Señaló que, en el momento en que le dijo al sujeto: “saca esa maldita cosa de mi oreja”, el hombre fue directamente a golpear a Kessler en la cabeza, quien estaba del otro lado de la acera ondeando una bandera israelí.

?? Good God. At the scene right before Jewish man Paul Kessler (now dead) was assaulted in Ventura County, California:



"Hitler should've smashed you!"



"You will burn in hell! Israel will burn in hell!" pic.twitter.com/HxlHkkSQJj — Sia Kordestani (@SiaKordestani) November 8, 2023

“De repente veo un puñetazo. La razón por la que sé que pude ver el golpe fue porque vi el megáfono blanco volando por el aire”, afirmó.

Kessler cayó de espaldas y volvió a golpearse la cabeza contra el suelo. Estaba vivo cuando llegó la ambulancia para llevarlo al hospital, pero falleció durante la madrugada del lunes 6 de noviembre.

Oswaks confirmó su consternación cuando se enteró de su muerte. Había conocido a Kessler semanas atrás, en la aplicación Nextdoor, diseñada para fomentar la comunicación entre vecinos.

El 29 de octubre realizaron una contra protesta a una manifestación pro-palestina, hasta que un manifestante los sacó a la calle apuntándoles con un arma de fuego. No pudo identificar al agresor porque, según dijo, los manifestantes intercambiaron máscaras y capuchas.

Por eso, confesó, organizaron esta manifestación más grande. Afirmó que, mientras esperaban junto a una fuente, Kessler recibió una llamada de un amigo que le contó que su rostro estaba en una transmisión en vivo en redes sociales y “estaba siendo observado”.

Contó que en ese momento miró hacia arriba y vio a tres sujetos sentados en un banco y filmándolos. “Uno de esos hombres es el que reconozco como el asesino, el otro era un agitador extremo y el otro era sólo un joven, no podría decir mucho sobre él”, añadió.

Palestinian supporter who struck #PaulKessler told officer he was trying to hit Paul Kessler’s phone and demonstrated using his left arm. pic.twitter.com/agnAJBgW2a — pro dreamer (@prodreamer1) November 7, 2023

El martes, en conferencia de prensa, el alguacil del condado de Ventura, Jim Fryhoff, no quiso comentar si la policía confiscó el megáfono o si estaba involucrada en la agresión. Agregó que un sujeto de 50 años, de Moorpark, fue detenido brevemente el lunes.