Sujeto golpea y quema viva a su tía por la disputa de una herencia (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un sujeto golpeó brutalmente y prendió fuego a su tía aparentemente por un conflicto derivado de una herencia familiar.

El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad y el video se ha viralizado en redes sociales.

De acuerdo con la cuenta de X KaoticVids, que difundió las imágenes, el crimen fue perpetrado en el Sector 6 de Bucarest, la capital de Rumania.

Según la versión construida con base en información tomada de medios locales, la abogada de 54 años Liliana Popa fue quemada viva por su sobrino Alexandru Ionut Popa de 33 años, furioso porque la víctima no quería cederle un apartamento.

Popa fue atacada por su familiar en las escaleras de un edificio de departamentos. La policía asegura que el hombre había comprado la gasolina horas antes por lo que consideran que se trató de un acto premeditado.

