Belén se prepara para Navidad apagada y suspende celebraciones por guerra en Gaza

BELÉN, Cisjordania (AP) — Belén se prepara para una Navidad apagada, sin las luces festivas ni el habitual árbol de Navidad que se eleva sobre la plaza del Pesebre. Las autoridades del lugar de nacimiento tradicional de Jesús decidieron suspender las celebraciones debido a la guerra entre Israel y Hamás.

La cancelación de las fiestas navideñas, que suelen atraer a miles de visitantes, supone un duro golpe para la economía de la ciudad, dependiente del turismo. Pero el festejo alegre es insostenible en un momento de inmenso sufrimiento de los palestinos de la Franja de Gaza, declaró la alcaldesa Hana Haniyeh.

Santa no vendrá esta Navidad

La economía se está hundiendo”, declaró Haniyeh a The Associated Press el viernes. “Pero si lo comparamos con lo que le está pasando a nuestro pueblo y a Gaza, no es nada”.