Líder opositor ruso Navalny sigue desaparecido, no asiste a cita judicial

RUSIA (AP).-Aliados del encarcelado líder opositor ruso Alexei Navalny dicen que siguen buscándolo por 13er día luego que no acudió el lunes a una audiencia judicial.

Kira Yarmysh, vocera de Navalny, escribió en X —la red social conocida antes como Twitter— que Navalny tenía varias citas judiciales, algunas de las cuales fueron suspendidas luego que el político, el más férreo crítico del presidente Vladímir Putin, no pudo ser localizado para que participe en persona o por video.

El paradero de Navalny, de 47 años, se desconoce desde que sus abogados perdieron el contacto con él el 6 de diciembre. Los abogados creen que está siendo ocultado intencionalmente luego que Putin anunció su candidatura para las elecciones de marzo, que casi seguramente ganará.

“Alexei es el principal rival de Putin a pesar de que su nombre no está en la papeleta”, dijo Yarmysh a The Associated Press. “Harán todo lo que pueden para aislarlo”.

El equipo de Navalny ha lanzado una campaña para persuadir a los rusos a que boicoteen la elección o voten por otro candidato.

Los aliados señalan que las autoridades le informaron a un abogado en el tribunal el 15 de diciembre que Navalny había sido transferido desde la colonia penal al este de Moscú donde cumplía una sentencia de 19 años por acusaciones de extremismo, pero no se le dijo a dónde.

Yarmysh expresó a la AP que el equipo de Navalny había escrito a más de 200 centros de detención preventiva y colonias penales, y que había inspeccionado en persona todos los centros de detención en Moscú, en su intento de encontrar al líder opositor.

Si bien el juez suspendió las audiencias del lunes indefinidamente luego que Navalny no pudo ser localizado, eso no significa que los funcionarios judiciales lo encontrarán, dijo Yarmysh.

“El tribunal simplemente abandonó su responsabilidad de administrar justicia”, declaró Yarmysh.

Los aliados de Navalny sonaron la alarma después que se le prohibió a los abogados entrar a la Colonia Penal Número 6, la prisión a unos 230 kilómetros al este de Moscú donde Navalny cumplía su sentencia, luego del 6 de diciembre. Los abogados dijeron también que a Navalny no se le estaban entregando las cartas dirigidas a él y que no estaba acudiendo por videoenlace a las audiencias judiciales.

Yarmysh dijo días atrás que la situación es preocupante porque Navalny recientemente se había enfermado y al parecer se desmayó “por hambre”. Añadió que “le están privando de comida, lo mantienen en una celda sin ventilación y le dan solo un tiempo mínimo para estar al aire libre”.