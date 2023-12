Texas promulga ley que permite a policía estatal detener inmigrantes que entren ilegalmente en EU

BROWNSVILLE, Texas (AP) — El gobernador de Texas Greg Abbott promulgó el lunes una ley que permite a la policía detener a los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos y otorga a los jueces locales autoridad para ordenarles que abandonen el país.

Sus detractores han calificado la medida como el intento más drástico por parte de un estado de controlar la inmigración desde la ley de Arizona de 2010, que fue en gran medida anulada por la Corte Suprema federal.

También es previsible que la ley de Texas sea rápidamente impugnada en los tribunales.

La aplicación de las leyes de inmigración es competencia federal. Pero los republicanos de Texas han probado esos límites con cada vez más intensidad durante la presidencia de Joe Biden, y alegan que el gobierno federal no está haciendo lo suficiente para impedir que la gente entre ilegalmente en el país.

Texas ha enviado a más de 65 mil migrantes a otras ciudades del país y ha instalado alambre de púas en las orillas del río Bravo (o Grande), el cual ha causado lesiones a algunos solicitantes de asilo.

