Sismo de magnitud 7.6 en Filipinas; emiten alerta de tsunami (Videos)

MANILA, Filipinas (AP).— Un terremoto con una magnitud preliminar de 7.6 sacudió el sábado las costas de Mindanao, en Filipinas. Se emitió una alerta de tsunami.

El sismo se produjo a las 22:37 horas y se midió a una profundidad de 32 kilómetros.

El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico dijo que, basándose en la magnitud y la ubicación, se prevé que olas de tsunami azoten Filipinas, Indonesia, Palaos y Malasia.

Philippines was shaken near Bislig City, Surigao del Sur, Caraga, by an earthquake of magnitude 7.8.



Power can be see by water spilling out of tub. #EarthquakePH #earthquake #Philippines pic.twitter.com/hJU8voywOE — Gautam Varma (@IamGautamVarma) December 2, 2023

Una agencia del gobierno filipino aconsejó a los residentes de las provincias de Surigao Del Sur y Davao Oriental, en la costa oriental de Mindanao, que se fueran de inmediato a zonas más altas o se trasladaran tierra adentro.