De genio de las matemáticas a estafadora: Caroline Ellison podría pasar el resto de su vida presa

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – FTX era hasta hace unas semanas la segunda mayor empresa de intercambio de criptomonedas en el mundo. Sin embargo, el imperio se derrumbó y anunció que estaba en bancarrota y que debía mil 450 millones de dólares a sus 10 acreedores.

La culpa la admitió Caroline Ellison, famosa por ser considerada como una genio de las matemáticas. "De veras lamento lo que hice, sabía que estaba mal", dijo de acuerdo con una transcripción de su audiencia ante un juez en Manhattan, referida por The New York Times.

Ellison, de 28 años, exdirectora ejecutiva de Alameda Research –empresa de comercio de criptomonedas iniciada en 2017 por su expareja Sam Bankman-Fried, fundador y expresidente de FTX–, reconoció haber sido la culpable de la quiebra.

La ejecutiva aceptó dos cargos de fraude electrónico, dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de materias primas, conspiración para cometer fraude de valores y conspiración para cometer lavado de dinero.

Estos siete delitos podrían provocar que la sentenciaran a 110 años de prisión y al pago de millones de dólares en posibles sanciones, de acuerdo con Reuters.

En noviembre pasado, FTX decidió acogerse a la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

De acuerdo con el medio colombiano Semana, en el tiempo que fue la cabeza de Alameda, Caroline ayudó a su novio Sam a mover más de 10 mil millones de dólares del dinero de los clientes a todo tipo de paraísos fiscales.

Caroline Ellison llegó a tener tanto prestigio que incluso fue considerada en la lista "30 under 30" (30 menores de 30) de la revista Forbes. Pero el nivel del escándalo ha sido tal que el New York Post lo ha comparado con los casos de Enron o el esquema Ponzi de Bernie Madoff.

De acuerdo con el medio neoyorquino, Bankman-Fried fue quien promovió a Ellison para dirigir Alameda después de sacarla de la firma Jane Street en 2018. Ambos se hicieron pareja.

Ambos, junto con otros ocho jóvenes ejecutivos de tecnología, dirigían las empresas mientras vivían juntos en el penthouse de 40 millones de dólares de Bankman-Fried en las Bahamas.

Aunque FTX dice que debe alrededor de mil 450 millones de dólares a sus 10 principales acreedores, la plataforma adeuda a sus 50 acreedores más grandes casi 3 mil 100 millones según un expediente judicial citado por una nota de BBC Mundo.

Caroline Ellison fue descrita como una genio de las matemáticas, fanática de Harry Potter, la filosofía política marginal y los grandes riesgos, en un perfil publicado por Forbes.

De acuerdo con una semblanza de The Boston Globe, Ellison fue conocida por su inteligencia desde temprana edad. En una entrevista que dio para un podcast en 2020, recordó que sus padres le leyeron el primer libro de Harry Potter a los 3 años. Cuando salió el segundo libro dos años después, la niña de 5 años lo leyó ella misma.

Asimismo relata que Caroline y su hermana menor, Anna, comenzaron a competir en competencias de matemáticas en la secundaria; su padre se desempeñó como entrenador del equipo.

Conversaciones con personas que la conocieron en su cotidianidad y una entrevista inédita que ella misma dio a Forbes en octubre pasado pintaban de ella la imagen de una "nerd matemática silenciosa".

Caroline Ellison era una estudiante estrella. Así la describió Ruth Starkman, su profesora de matemáticas en Stanford: "brillante, enfocada, muy matemática".

“Lo primero que escuché sobre la polémica actual fue cuando la gente comenzó a contactarme en LinkedIn pidiéndome que retirara mi respaldo a su habilidad como científica informática”, reveló Starkman a Forbes.

Ellison nació y creció en Boston, Massachusetts. Sus padres son profesores de economía en el MIT. Ella comenzó su carrera en la firma de comercio cuantitativo Jane Street después de graduarse de la Universidad de Stanford en 2016. Aproximadamente un año y medio en ese puesto, Ellison conoció a Bankman- Fried.

"¿Tú crees que has podido lograr este éxito sin utilizar tu carrera en matemáticas o ha sido el pilar de tu actividad en el trading (operaciones especulativas) de criptomonedas?", se le preguntó a Ellison hace siete meses durante una entrevista para El Momento Podcast con periodistas locales de Bahamas, donde operaba su empresa.

"Sí, definitivamente pude haberlo hecho sin mis estudios de matemáticas. Uso poca matemática avanzada y más del tipo elemental. Aritmética, probabilística, pero nada de lo avanzado que aprendí en la universidad" , respondió Caroline.

La Bolsa de Valores de Estados Unidos (SEC) acusó a Ellison, Gary Wang y Zixiao Wang de manipular la criptomoneda interna de la compañía, engañar a los inversionistas y hacer uso indebido de los activos de los clientes de FTX.

La firma FTX fue un engaño desde el principio. Bankman-Fried “orquestó un fraude masivo de años de duración, desviando miles de millones de dólares de los fondos de los clientes de la plataforma de negociación para su propio beneficio personal y para ayudar a hacer crecer su imperio de criptomonedas”, señaló la SEC, que presentó cargos civiles.

“Como parte de su engaño, alegamos que Caroline Ellison y Sam Bankman-Fried planearon manipular el precio de FTT, un token de criptoseguridad de intercambio que era parte integral de FX, para apuntalar su castillo de naipes”, señaló la SEC en un comunicado.

Después de su cooperación con la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Ellison y Wang tuvieron que pagar una fianza de 250 millones de dólares para ser liberados.

Bankman-Fried, de 30 años, se declaró “no culpable” el martes 3 de noviembre de 2022 ante el juzgado de Nueva York que investiga el caso. Está acusado de ocho delitos por los 8 mil millones de dólares que dejó en la firma en bancarrota, con cientos de miles de clientes perjudicados.

Estos ilícitos son fraude de inversores y prestamistas, conspiración para blanqueo de dinero, fraude en los mercados de valores y hasta financiación ilícita de campaña, delitos penados con un máximo de 15 años de cárcel.

Aunque está en libertad condicional, fue detenido en Bahamas, a petición de Estados Unidos, después de ser recluido en una cárcel, y aceptó su extradición. El 2 de octubre será la fecha tentativa del juicio.

La fianza para permanecer recluido en la casa de su familia en Palo Alto fue facilitada por sus padres, profesores de la Universidad de Stanford, y otros dos garantes que pidieron el anonimato.

Just Few Days Ago Sam Said He Got $100k In His Bank Account- How He Managed To Pay $250m For Bail ?



Interesting ?? #FTXScandal #FTXScam pic.twitter.com/dkbWlM1B1L — Crypto Money Mantra ?? (@CryptoMoneyMntr) December 23, 2022