Comando de Defensa Aeroespacial de Estados Unidos sigue los pasos de Santa

WASHINGTON (AP) — Mientras los niños de todo el mundo esperan con ansias la llegada de Santa Claus en Navidad, un comando militar sigue de cerca cada uno de sus pasos.

Equipado con radares, sensores, aeronaves y espíritu navideño, el Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica (NORAD por sus iniciales en inglés) en Colorado reporta los movimientos del trineo de Santa desde que partió del polo norte hacia las primeras partes del mundo a las que llega la Navidad. Una vez más comparte todos los detalles para que los niños puedan seguir sus pasos.

El NORAD es el comando militar conjunto responsable de proteger el espacio aéreo de Canadá y Estados Unidos, pero también tiene su lado festivo. Lanzó su sitio web noradsanta.org, canales de redes sociales y una app para dispositivos móviles repleta de juegos, películas, libros y música.

Hacia la noche del domingo en Tailandia y temprano en Nochebuena en Estados Unidos, el rastreador había informado que Santa había salido de Bangkok y se desplazaba a Burma, Tibet, China y Rusia, con casi 2.000 millones de regalos a repartir en su trayecto.

Los hallazgos de NORAD no pudieron verificarse de forma independiente.

La Casa Blanca señaló que el presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden tomaron el domingo llamadas sobre el rastreo de NORAD de niños y familias de todo el país. La primera dama publicó en X, antes Twitter, una fotografía junto al mandatario en un sofá y con un árbol de Navidad a sus espaldas. El pie de foto señalaba que NORAD había "confirmado la buena noticia: ¡Santa está en camino!"

Our friends at @NORADSanta confirmed the good news: Santa is on his way! pic.twitter.com/1moVe9njx9 — Jill Biden (@FLOTUS) December 24, 2023