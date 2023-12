Ucrania derriba cazas y drones rusos mientras celebra la Navidad en diciembre por primera vez

KIEV (AP).– Las fuerzas aéreas ucranianas informaron el lunes que habían derribado dos cazas rusos durante la noche, así como dos misiles de crucero y 28 drones tipo Shahed.

Según el informe, los ataques se dirigieron contra las regiones del sur y el centro de Ucrania, pero no se tuvo conocimiento inmediato de víctimas. En total se lanzaron 31 drones, pero no se brindaron detalles sobre los posibles objetivos de los tres que no fueron interceptados.

Un resumen de la oficina presidencial ucraniana indicó que un civil había muerto y al menos cuatro habían resultado heridos en los ataques rusos de las últimas 24 horas. La muerte se produjo en la localidad de Chornobaivka, en la región de Jersón, que está en parte bajo control ruso y sufre combates diarios.

Ucrania celebró la Navidad el lunes, la primera vez que el país celebra oficialmente la festividad el 25 de diciembre en lugar del 7 de enero, fecha seguida por algunos países ortodoxos, entre ellos Rusia.

El presidente Volodimir Zelenski firmó en julio una ley para trasladar la fecha de la festividad.

Ucrania es predominantemente cristiana ortodoxa, pero la fe está dividida entre dos iglesias, una de las cuales estuvo afiliada durante mucho tiempo a la Iglesia Ortodoxa Rusa.

La Iglesia Ortodoxa de Ucrania, que no reconocía la autoridad de la Iglesia rusa y había sido considerada cismática, obtuvo en 2018 el pleno reconocimiento del Patriarca Ecuménico de Constantinopla, máxima autoridad de la Ortodoxia.

La Iglesia Ortodoxa Ucraniana, que era una rama de la rusa, anunció en 2022, tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que rompía lazos con Moscú y se consideraba autónoma. Sin embargo, sus parroquias siguen el mismo calendario litúrgico que la Iglesia rusa y celebran la Navidad el 7 de enero.