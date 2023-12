Emiratos, anfitrión de la COP28, permite protestas limitadas en la cumbre

Jon Gambrell. Associated Press

DUBÁI (AP).— Los participantes en las conversaciones sobre el clima COP28 de las Naciones Unidas, el domingo se encontraron con algo muy inusual en los Emiratos Árabes Unidos (EAU): protestas públicas.

Desde la manifestación más grande vista en los EAU desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás hasta cuestiones ambientales, los activistas pueden protestar bajo pautas estrictas en esta nación autocrática dentro de la cumbre.

Al mismo tiempo, también se permitió la entrada a investigadores de derechos humanos de organizaciones prohibidas durante mucho tiempo en el país, lo que les brindó a algunos la oportunidad por primera vez en aproximadamente una década de ofrecer críticas, aunque muchos reconocen que es posible que nunca se les permita regresar al país.

"Uno de nuestros principales problemas con la COP28 es el hecho de que el gobierno de los EAU está utilizando esto para pulir su imagen internacionalmente y el hecho de que se permitan protestas limitadas... es algo bueno", dijo Joey Shea, ahora en su primer viaje a Emiratos como investigador de Human Rights Watch. "Pero al final del día, esto ayuda a crear esa imagen muy falsa de que los Emiratos Árabes Unidos respetan los derechos cuando en realidad no es así".

Los EAU, una federación de siete jeques liderada por el gobernante de Abu Dabi, prohíbe los partidos políticos y los sindicatos. Todo el poder reside en el gobernante hereditario de cada emirato. Leyes amplias restringen estrictamente la expresión y casi todos los principales medios locales son de propiedad estatal o afiliados al Estado.

Las leyes también criminalizan las muy pocas protestas que tienen lugar por trabajadores extranjeros. La población total de los Emiratos, de más de 9.2 millones de personas, es sólo 10% emiratí. El resto son expatriados, muchos de ellos trabajadores mal pagados que buscan enviar dinero a sus familias.

Muchos no denuncian por miedo a perder su sustento económico, ya que sus visas y residencias están ligadas a sus empleadores.

Sin embargo, la ONU y los Emiratos Árabes Unidos acordaron antes de la COP28 que se permitiría la libre expresión. Los activistas tuvieron que buscar aprobación de los organizadores para sus manifestaciones. Las reglas de la ONU en la cumbre han hecho que los manifestantes eviten ondear banderas nacionales o mencionar países en específico.

El domingo por la tarde, más de 100 personas protestaron en apoyo a los palestinos a poca distancia del pabellón de Israel en la Expo City de Dubái. El mismo número de espectadores y periodistas observaron mientras cantaban, leían los nombres de muertos y levantaban los puños al cielo. Algunos lloraron mientras escuchaban. El personal de seguridad israelí observó a la distancia.

David Keyton contribuyó a este despacho.

