El Ejército de Israel asegura haber atravesado las defensas de Hamás en el norte y sur de Gaza

MADRID, (EUROPA PRESS) - Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) aseguraron este miércoles que sus tropas desplegadas tanto en el norte como en el sur de la Franja de Gaza han logrado atravesar las defensas del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Según relató el portavoz de las FDI, Daniel Hagari, los militares israelíes han traspasado las líneas defensivas en Shejaiya y Yabalia, en el norte de Gaza; así como en Jan Yunis, ubicada en el sur del enclave palestino.

En las últimas 48 horas (...) traspasamos las líneas de defensa. Los terroristas están saliendo de la clandestinidad y luchando contra nuestras fuerzas. Y nuestras fuerzas están ganando en combates cuerpo a cuerpo. Tienen la ventaja", ha dicho.

Por otro lado, Hagari matizó unas declaraciones previas del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en las que aseguraba que sus tropas estaban rodeando la casa del líder de Hamás en al Franja de Gaza, Yahya Sinwar, según recoge 'The Times of Israel'.

"La casa de Sinwar es el área de Jan Yunis", ha puntualizado el portavoz castrense israelí, aclarando así las declaraciones de Netanyahu y negando que las FDI estén concentrándose en ningún punto en concreto del callejero de Jan Yunis.

Previamente, Netanyahu había asegurado que las tropas israelíes se encontraban en Jan Yunis rodeando la casa del líder de Hamás en la Franja de Gaza. "Su hogar no es su castillo y puede huir, pero solo es cuestión de tiempo hasta que lleguemos a él", ha dicho.

"Sinwar no está en la superficie, sino bajo tierra. No daré más detalles sobre dónde exactamente y qué sabemos. Nuestro trabajo es llegar hasta Sinwar y matarlo", ha matizado más tarde Hagari, aclarando que las FDI no están rodeando ningún edificio en concreto.