Los milagrosos rescates de tres perros en la zona cero de Turquía (Videos)

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Después de diez días de los fuertes sismos que devastaron las zonas entre Turquía y Siria y a pesar de las dificultades, los brigadistas pudieron rescatar a tres perros vivos.

El primero fue encontrado debajo de los escombros de la ciudad de Antakya, en la provincia de Hatay. Mientras intentaban sacarlo de los escombros, le dieron agua con una botella.

uD83CuDDF9uD83CuDDF7 | CATÁSTROFE EN TURQUÍA: Un perro fue rescatado con vida de entre los escombros en Iskenderun. pic.twitter.com/Y7ZyBp69ho — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 8, 2023

“Fue milagroso porque estábamos retirando escombros y solo cadáveres, y el perro quedó enterrado entre los escombros, casi sin espacio”, explicó el rescatista Elif Polat, de 27 años.

“Cuando retiramos los escombros, ninguno de nosotros podía creer que no había daños, y que su cabeza estaba enterrada en el suelo. No podíamos creer cómo respiraba. Fue totalmente un milagro. Solo 15 minutos antes de que el perro fuera rescatado, los trabajadores de emergencia recuperaron los cuerpos de la familia del perro, un padre y una hija. El milagro más grande que he visto en mi vida”, señaló.

Añadió que no podía contar lo que sintió, porque solo estaban sacando cuerpos y era casi imposible que hubiera un alma viviente.

“Estábamos usando dos máquinas de construcción y habíamos demolido completamente el edificio durante cuatro días, vimos una cresta subterránea y estaba respirando, tenía montones de escombros pesados en la cabeza y las patas”, comentó.

El segundo perro rescatado fue otro atrapado debajo de los escombros en Antakya, de acuerdo con un video de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil.

“¡Vamos amigo!”, se escuchó gritar a uno de los trabajadores de rescate de la Fuerza Operativa Conjunta Portuguesa.

El perro de pelaje dorado claro se arrastró despacio debajo de las ruinas, al responder a los silbidos de los rescatistas.

El tercer perro salvado entre los escombros fue en Samandag, al sur de Turquía. El alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu, escribió en sus redes sociales que los dueños del animal murieron en el sismo.

“Los propietarios se mudaron a Hatay, que sobrevivió al terremoto de Izmir, pero esta vez el terremoto los encontró en Samandag. Desafortunadamente, solo este pequeño amigo puso ser sacado con vida entre los escombros”, indicó en Twitter.

Sahipleri Izmir depreminden kurtulmus Hatay’a tasinmis ama deprem bu kez onlari Samandag’da bulmus. Ne yazik ki enkazdan bir tek bu minik dostumuz sag olarak çikarilabildi. pic.twitter.com/PMcSMWgXYn — Ekrem Imamoglu (@ekrem_imamoglu) February 14, 2023

En algunos videos también se ve que han rescatado a gatos.