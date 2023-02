Trump carga contra Fox News, su antigua aliada

MADRID (EUROPA PRESS).– El expresidente de Estados Unidos Donald Trump ha cargado este martes contra la cadena de televisión Fox News por su cobertura de un acto político del gobernador de Florida, Ron DeSantis, principal aspirante a medirse con el exmandatario en las primarias del Partido Republicano de cara a las presidenciales de 2024.

Trump lanzó una publicación en su perfil de Truth Social, su propia plataforma, donde criticó que Fox News –conocida por su tendencia conservadora y afinidad con el exmandatario– haya cubierto un acto político de DeSantis en Staten Island al que, dice, apenas acudieron 139 personas.

Así, el expresidente calificó a Fox News como RINO, acrónimo de la expresión 'Republican in Name Only' ('Republicano solo de nombre', en castellano), apelativo con el que Trump critica a aquellos conservadores que, según él, toman decisiones más cercanas a la ideología demócrata.

En este punto, el exmandatario señaló que la bajada en las audiencias de Fox News estaría relacionada con esta tendencia RINO, e instó a la competencia, como la cadena CNN, a ser "inteligente" y centrar su programación en él mismo para así "convertirse en un gigante de las audiencias".

Pese a que Fox News fue uno de los principales defensores de Trump no solo durante su mandato, sino también tras el escándalo del asalto al Capitolio de enero de 2021, la irrupción de DeSantis como posible principal rival para las primarias ha hecho cambiar algunas posturas en el seno de la cadena conservadora.

Trump anunció a mediados de noviembre su candidatura para las presidenciales de 2024, mientras que DeSantis aún no se ha pronunciado oficialmente. Sin embargo, algunas encuestas lo sitúan como el futuro representante republicano en los próximos comicios presidenciales.