Niña de 7 años fue diagnosticada con un tumor maligno en las mamas; buscan tratamiento

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Familiares de una niña de 7 años, diagnosticada con un tumor maligno en las mamas, buscan un tratamiento para la menor después de la operación para remover el nódulo, en Chile.

El caso de Maura sorprendió a la comunidad científica del país sudamericano porque no existe registro de algún caso parecido.

La madre de la menor, Patricia Muñoz, de la comuna de Quillota, dijo que su hija ya fue sometida a una mastectomía de su mama izquierda.

“Mi hija está mutilada y ese es el dolor que yo tengo. Es fuerte para una persona adulta. Lo único que me ha nombrado ella cuando la llevo al oncólogo es que no quiere ser calva, pero más allá de eso ella no entiende que no tenga su mama”, indicó la señora a medios de comunicación.

Su preocupación, dijo, es que desarrolle una metástasis, pues no existe un tratamiento para la niña. La madre quiere que no solo se quede en la operación, sino que se descarte por completo la presencia del cáncer en Maura.

Contó que, desde los 5 años, notó una protuberancia debajo de su pezón mientras la bañaba. La llevó al médico que notó una anomalía cuando le realizó un estudio y la alertó de que no era normal y con le tiempo crecería. “Pero nunca me dijo que podía pasar esto”, se quejó en una televisora local.

El diario 24 Horas de Chile publicó que el presidente de la Asociación Chilena de Pacientes Oncológicos, Felipe Tagle, señaló que, al principio, los doctores no querían tomar el caso, pues no se atrevían, ya que no existe información previa sobre cáncer de mama a esa edad.

“A nivel mundial no existe ninguno parecido al de Maura. El único caso del que hay registro es el de una niña en Estados Unidos a la que le detectaron un cáncer parecido a los 10 años y en uno en 200 millones. El de Maura puede ser uno en 400 millones”, sostuvo.

Aseguró que lo que seguiría para Maura, si no tiene metástasis, es un tratamiento de radiación para erradicar el cáncer de mama, pero por su edad y tamaño no saben si podrá recibirlo.

Sus padres señalaron que contactaron a especialistas en España que tienen más experiencia en tratamientos del cáncer y evalúan las posibilidades de que reciba tratamiento en ese país.