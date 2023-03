Despiden a 18 custodias por tener relaciones sexuales con reclusos

Ciudad de México (apro). – En una cárcel de Berwyn, ubicada en Gales, Reino Unido, 18 mujeres guardias fueron despedidas por tener relaciones sexuales con reclusos, recibir dinero y compartir contenido sexual explícito.

La cifra se descubrió por solicitudes de información y se difundió después de que tres mujeres terminaron en tribunales por tener “relaciones ilícitas” en los últimos seis años.

Jennifer Gavan era una de ellas. Aceptó 150 libras (3 mil 400 pesos mexicanos) para pasar de contrabando un teléfono a la celda de Alex Coxon, acusado de robo. Después los descubrieron intercambiando “fotos obscenas” por WhatsApp. Ella se declaró culpable de mala conducta y fue sentenciada a ocho meses de cárcel.

Sus colegas Emily Watson y Ayshea Gunn también fueron encarceladas por tener romances con prisioneros. La primera con John McGee, condenado por tráfico de drogas, y la segunda con Khuram Razaq, sentenciado por robo y con quien intercambió fotos y videos altamente sexualizados.

El presidente de la Asociación de Oficiales de Prisiones, Mark Fairhurast, culpó de las aventuras a la contratación de mujeres equivocadas.

“El personal que se está reclutando no tiene entrevistas cara a cara, todo se hace en Zoom. Muchas personas que consiguen estos trabajos no tienen la suficiente experiencia de vida y son susceptibles al condicionamiento de los presos. Las cifras sólo prueban lo que hemos estado advirtiendo al empleador durante años”, indicó.

Desde 2019, 31 mujeres oficiales inglesas han sido despedidas por relaciones inapropiadas, añadió el Ministerio de Justicia. Una incluso tuvo un bebé con un preso.

La prisión de Berwyn es considerada la “más cómoda” del país porque las celdas no tienen rejas ni ventanas. Los reclusos tienen televisores, computadoras portátiles y teléfonos.

“18 guardias femeninas en la cárcel más cómoda de Gran Bretaña despedidas por tener relaciones ilícitas con reclusos y culpables en una Super Prisión de 250 millones de libras esterlinas”, señaló un usuario.

