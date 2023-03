Terremoto de magnitud 6.5 sacude a Pakistán y Afganistán

Ciudad de México (apro). – Un fuerte terremoto se registró este martes 21 en Pakistán y Afganistán.

El movimiento telúrico fue de magnitud 6.5 y duró alrededor de 30 segundos. Provocó pánico en habitantes en las ciudades de Jorm, Kabul e Islamabad, cuyos edificios de viviendas, comercios y oficinas fueron evacuados.

En las primeras horas, las agencias internacionales reportaron al menos tres víctimas mortales: dos personas en Afganistán y una adolescente en Pakistán. Sin embargo, se está a la espera del reporte oficial de las autoridades de ambos países.

“La gente salió corriendo de sus casas. Muchos recitaban el Corán”, señaló un corresponsal de AFP en la ciudad de Rawalpindi, Pakistán y otros testimonios en Lahore y Afganistán.

Very strong earthquake in Islamabad just now pic.twitter.com/XBtEuv3lv9