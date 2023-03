Leopoldo López lidera alianza mundial contra autocracias como la de Venezuela (Video)

GINEBRA (apro).- El líder opositor venezolano Leopoldo López, quien se vio forzado al exilio, participó en el debate en el Consejo de Derechos Humanos luego de que los expertos de la Misión de Verificación de Hechos sobre graves violaciones que tienen lugar en Venezuela presentaron su actualización de lo que se vive en el país. Luego de su intervención, concedió una entrevista a Proceso en la que habla sobre la rendición de cuentas de Nicolas Maduro, señalado por la ONU como perpetrador de presuntos crímenes de lesa humanidad y una iniciativa mundial que lidera contra las autocracias.

La Misión de expertos independientes establecida por el Consejo de Derechos Humanos presentó su informe “en donde relata todo lo que lo que todos los venezolanos sabemos, que a diferencia de la propaganda de la dictadura que pretenden presentar mejoría en el país, en el sistema de justicia, en la protección de derechos humanos, la verdad es que Venezuela continúa en una deriva de violación sistemática de derechos humanos’’, observó.

“Yo presenté por supuesto la visión que tenemos millones de venezolanos como víctimas , comencé hablando cómo en este mes de marzo, se cerró la presentación de informes escritos por parte de las víctimas ante la Corte Penal Internacional y eso es un tema muy importante porque Nicolás Maduro en estos momentos está siendo procesado por cometer crímenes de lesa humanidad ante la CPI , la misma que emitió una orden de captura en contra de Vladimir Putin (presidente de Rusia) la semana pasada’’, reveló.

En cuanto a la dinámica que tuvo lugar en el Consejo con intervención de países en el debate con los expertos de la ONU que investigan la situación y violaciones graves que continúan en Venezuela, López remarcó “que por un lado se ven los hechos que los venezolanos sabemos que son ciertos’’.

Pero “lo que me llamó la atención, yo lo había leído, lo había seguido, pero una cosa es verlo desde afuera y otra es estar allí, me llamó la atención como los países autocráticos presentan un respaldo sin ningún tipo de freno a estos países que son violadores de derechos humanos’’. López observó que Venezuela “evidentemente” es un país que pertenece al eje de países autocráticos y salieron en su defensa ante el pleno del Consejo países como Irán, Siria, Coreas del Norte, Eritrea, Cuba, Nicaragua, “y es muy impactante ver cómo en estos eventos estos países sencillamente hablan de situaciones que no son ciertas, presentan una realidad totalmente distorsionada y defienden a quienes están violentando los derechos humanos’’.

“Yo creo que aquí hay un esfuerzo importante que se está haciendo con esta Misión que ha sido torpedeada, que la dictadura de Venezuela ha buscado minimizar su esfuerzo, pero han hecho un trabajo muy importante en presentar una fotografía real de lo que está ocurriendo en Venezuela con respecto a las violaciones de derechos humanos’’.

Con respecto al silencio de países de países de América Latina como México, Colombia o Argentina con respecto a la situación en Venezuela, López remarcó que no piensa que esto se deba a un tema ideológico, “es muy fácil interpretar esas alianzas sólo desde el terreno ideológico, pero hay una excepción que prueba que no es un tema ideológico, está el caso de Chile, que tiene un gobierno de izquierda y ha sido muy coherente en su posición con respecto al tema de los derechos humanos, lo fue hoy (en el debate) y lo ha sido en semanas y meses recientes’’ .

Entre la democracia y la autocracia

A su modo de ver “aquí el conflicto no es de derecha, izquierda, de conservador y liberal, es más bien entre la autocracia y la democracia y la democracia supone el respeto los derechos humanos y la autocracia, para mantenerse, supone también la violación sistemática de los derechos humanos’’.

Consideró que la dinámica en la que estamos hoy “es parte de la geopolítica mundial que está configurándose en unos bloques muy claros entre quienes defienden el estado de derecho, los derechos humanos y en consecuencia la democracia y quienes buscan relativizar los derechos humanos y quienes buscan reinterpretar la democracia sustituirla por un modelo en donde no haya estado de derecho, eso es algo bastante evidente en las discusiones que se está dando aquí’’.

El opositor venezolano recuerda que estuvo preso durante siete años y se vio forzado al exilio, después de la cárcel estuvo en arresto domiciliario del cual escapó para refugiarse en la embajada de España en donde estuvo año y medio y, finalmente, logró escapar de Venezuela, sin embargo, dice con nostalgia que “no quisiera estar en el exilio, yo amo mi país, respiro mi país, de hecho tengo un tatuaje en la pierna con el mapa de mi país, pero no puedo estar allí al igual que muchos otros que hemos sido forzados al exilio’’.

De cara al futuro señala que más allá de su labor desde el exilio en favor del pueblo venezolano con el que siempre tiene contacto directo, además está construyendo con otros líderes y activistas , “una alianza de movimientos que estamos enfrentando las autocracias en el mundo, eso me ha llevado a articular esfuerzos con gente de países totalmente distintos, como Zimbabue, Eritrea, de África; Irán, Irak, de Medio Oriente; de América Latina Cuba, Nicaragua, Venezuela; de Europa del Este, Bielorrusia y Rusia y muchos otros que compartimos el hecho de que estamos enfrentando las autocracias’’.

Detalla que la iniciativa se llama World Liberty Congress, el primer encuentro tuvo lugar en noviembre del año pasado en Lituania al que acudieron más de 180 líderes de 44 países y este año quiere llevar a representantes del resto de países que hoy están considerados como autocráticos.

Para López esta iniciativa es importante para su lucha particular en su país pues argumenta que tal como se vio en el debate del Consejo de Derechos Humanos “es evidente que no estamos enfrentando sólo a nuestro dictador, a nuestro autócrata local, nuestra lucha no es sólo contra Nicolás Maduro, nuestra lucha es también contra Putin, es también contra la influencia de China, es también contra Irán y su influencia en Venezuela, es contra grupos no estatales como el Cártel de Sinaloa de México , como las FARC, el ELN, el Hezbollah, todas esas organizaciones, unas formales otras no, tienen representación en Venezuela’’

“Es sorprendente ver cómo esta dinámica es muy parecida en todos los países autocráticos, yo estoy convencido que para poder hacerle frente a la realidad que tenemos en cada uno de nuestros países de enfrentar la autocracia y sustituirla por la democracia, necesitamos unir esfuerzos y a eso es a lo que estoy dedicado, a unir esfuerzos con activistas, líderes, movimientos, organizaciones que tengamos como vocación, como compromiso, promover los derechos humanos y la democracia’’.

Finalmente, Leopoldo López quien estuvo acompañado por su esposa Lilian Tintori en su comparecencia en el Consejo expresó su deseo de que “toda América Latina independientemente de la orientación ideológica de quien esté gobernando de turno podamos en algún momento- hoy no lo podemos decir- asumir que somos un continente de democracia y de respeto a los derechos humanos , lamentablemente esa no es la situación ahora, pero ese tiene que ser nuestro compromiso y nuestro objetivo’’.