Trump promete "resolver en 24 horas" la guerra en Ucrania si es reelegido

MADRID, (EUROPA PRESS). - El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump aseguró que, si sale vencedor en las próximas elecciones presidenciales de 2024, resolverá la guerra entre Ucrania y Rusia en cuestión de 24 horas y Kiev y Moscú firmarán la paz.

Es una negociación muy fácil de llevar, pero no diré qué es, porque si no no podré usar esa negociación. (...) Lo resolveré en un día, habrá una paz entre ellos", ha manifestado el expresidente estadounidense en una entrevista para Fox News.