Twitter elimina la verificación de la cuenta de The New York Times

New York Times. La sede del diario. Foto: www.bensonglobal.com/

ESTADOS UNIDOS (AP).–Twitter eliminó la marca de verificación de la cuenta principal de The New York Times, una de las organizaciones de noticias más despreciadas del CEO Elon Musk.

La eliminación se produce cuando muchos de los usuarios de alto perfil de Twitter se preparan para la pérdida de las marcas de verificación azules que ayudaron a verificar su identidad y distinguirlos de los impostores en la plataforma de redes sociales.

Musk, propietario de Twitter, fijó como fecha límite el sábado para que los usuarios verificados compren una suscripción premium de Twitter o pierdan los controles en sus perfiles. The Times dijo en una historia el jueves que no pagaría a Twitter por la verificación de sus cuentas institucionales.

El domingo temprano, Musk tuiteó que se quitaría la marca de verificación del Times. Más tarde publicó comentarios despectivos sobre el periódico, que ha informado agresivamente en Twitter y sobre fallas en los sistemas de conducción parcialmente automatizados en Tesla, la compañía de automóviles eléctricos, que también dirige.

Otras cuentas del Times, como sus páginas de opinión y noticias de negocios, todavía tenían marcas de verificación azules o doradas el domingo, al igual que varios reporteros de la organización de noticias.

“No planeamos pagar la tarifa mensual por el estado de la marca de verificación para nuestras cuentas institucionales de Twitter”, dijo el Times en un comunicado el domingo. “Tampoco reembolsaremos a los reporteros por Twitter Blue para cuentas personales, excepto en casos excepcionales en los que este estado sería esencial para fines informativos”, dijo el periódico en un comunicado el domingo.

The Associated Press, que ha dicho que tampoco pagará las marcas de verificación, todavía las tenía en sus cuentas al mediodía del domingo.

Twitter no respondió preguntas enviadas por correo electrónico el domingo sobre la eliminación de la marca de verificación de The New York Times.

Los costos de mantener las marcas de verificación varían desde 8 dólares por mes para usuarios individuales de la web hasta un precio inicial de mil mensuales para verificar una organización, más 50 dólares mensuales por cada cuenta de afiliado o empleado. Twitter no verifica las cuentas individuales para asegurarse de que son quienes dicen ser, como sucedió con el cheque azul anterior que se entregó a figuras públicas y otros durante la administración de la plataforma anterior a Musk.

Si bien el costo de las suscripciones a Twitter Blue puede parecer insignificante para los comentaristas más famosos de Twitter, los usuarios famosos, desde la estrella del baloncesto LeBron James hasta William Shatner de Star Trek, se han negado a unirse. El actor de Seinfeld, Jason Alexander, se comprometió a abandonar la plataforma si Musk le quita su cheque azul.

La Casa Blanca también dejará de inscribirse en cuentas premium, según un memorando enviado al personal. Si bien Twitter ha otorgado una marca gris gratuita para el presidente Joe Biden y los miembros de su gabinete, el personal de nivel inferior no obtendrá los beneficios de Twitter Blue a menos que paguen por ellos mismos.

“Si ve suplantaciones de identidad que cree que violan las políticas de suplantación de identidad declaradas de Twitter, alerte a Twitter utilizando el portal público de suplantación de identidad de Twitter”, decía el memorando del personal del funcionario de la Casa Blanca, Rob Flaherty.

Alexander, el actor, dijo que hay problemas más grandes en el mundo, pero sin la marca azul, "cualquiera puede alegar que soy yo", así que si la pierde, se va.

“Cualquiera que aparezca con él = un impostor. Te digo esto mientras todavía soy oficial”, tuiteó.

Después de comprar Twitter por 44 mil millones en octubre , Musk ha estado tratando de aumentar los ingresos de la plataforma en apuros presionando a más personas para que paguen una suscripción premium. Pero su movimiento también refleja su afirmación de que las marcas azules de verificación se han convertido en un símbolo de estatus inmerecido o "corrupto" para personalidades de élite, reporteros de noticias y otras personas a las que el liderazgo anterior de Twitter les otorgó verificación gratuita.

Además de proteger a las celebridades de los imitadores, una de las principales razones de Twitter para marcar los perfiles con una marca de verificación azul a partir de hace unos 14 años fue verificar a los políticos, activistas y personas que de repente aparecen en las noticias, así como a los periodistas poco conocidos en pequeños publicaciones en todo el mundo, como una herramienta adicional para frenar la desinformación proveniente de cuentas que se hacen pasar por personas. La mayoría de los "cheques azules heredados" no son nombres familiares y no estaban destinados a serlo.

Uno de los primeros movimientos de producto de Musk después de hacerse cargo de Twitter fue lanzar un servicio que otorga cheques azules a cualquiera que esté dispuesto a pagar8 dóalres por mes. Pero rápidamente se vio inundado por cuentas de impostores, incluidos los que se hacían pasar por Nintendo, la compañía farmacéutica Eli Lilly y las empresas de Musk, Tesla y SpaceX, por lo que Twitter tuvo que suspender temporalmente el servicio días después de su lanzamiento.

El servicio relanzado cuesta 8 dólares al mes para los usuarios de la web y 11 dólares al mes para los usuarios de sus aplicaciones para iPhone o Android. Se supone que los suscriptores verán menos anuncios, podrán publicar videos más largos y sus tweets se destacarán más.