Dos clérigos musulmanes están acusados de violar a un niño de 10 años en Pakistán

MULTAN, Pakistán (AP) — La policía paquistaní arrestó a dos clérigos musulmanes acusados de violar a un niño de 10 años en una escuela religiosa en la provincia oriental de Punjab, informaron el domingo las autoridades.

Chaudhry Imran, vocero de la policía del distrito Khanewal, indicó que el hecho ocurrió el sábado cuando el tío del chico fue a visitar a su sobrino y al llegar vio que el clérigo lo violaba en una habitación, mientras el otro clérigo esperaba.

Imran dijo que el tío presentó una denuncia diciendo que el chico fue abusado por dos clérigos en el seminario donde ha estado estudiando el último año.

Imran declaró que tras una investigación preliminar, los dos clérigos fueron arrestados. El niño, añadió, fue llevado al hospital sufriendo de trauma y heridas físicas.

The Associated Press no identifica a personas que dicen haber sido abusadas sexualmente.

La policía no le permitió a la AP pedir comentario a los dos clérigos, diciendo que la investigación sigue en curso. Los dos hombres de momento no tienen representación legal, añadió.

El abuso sexual de menores en los seminarios religiosos de Pakistán es común, y las denuncias de padres y familiares rara vez llevan a arrestos.

Una investigación de AP en mayo de 2020 halló gran cantidad de denuncias de violación, abusos físicos y acoso sexual por clérigos islámicos en las madrassas (seminarios religiosos) en Pakistán. Muchos de los niños que estudian en madrassas son pobres.

Muchas familias, debido al temor que la vergüenza de abuso sexual empañe las oportunidades del hijo cuando crezca, optan por no presentar cargos y se ven presionadas para “perdonar” a clérigos.