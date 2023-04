Trump se declara inocente de 34 cargos por caso Stormy Daniels

WASHINGTON (apro).-Donald Trump, el ex presidente de los Estados Unidos se declaró no culpable de los 34 delitos criminales que le imputó la fiscalía de Manhattan, Nueva York, por lo que previamente fue encausado judicialmente y le fueron tomadas sus huellas digitales.

Ante el juez Juan M. Merchan, de la Suprema Corte de Justicia del Estado de Nueva York, Trump se declaró no culpable de las acusaciones centradas en encubrir en 2016 con 130 mil dólares un posible escándalo de relaciones sexuales con Stormy Daniels, actriz pornográfica.

El histórico encausamiento judicial elaborado por el fiscal Alvin Bragg sostiene que Trump por medio de su entonces abogado y asesor Michael Cohen, pagó a Daniels los 130 mil dólares para que no hiciera pública la relación sexual que tuvo con él en 2006.

Aunque el ex mandatario se entregó voluntariamente a las autoridades, eso no implica que no sea procesado judicialmente como criminal por encima de su derecho de presunción de inocencia a menos que se le demuestre todo lo contrario durante un juicio.

A través de Cohen y, de acuerdo con el encausamiento, Trump registró el pago a Daniels como gastos empresariales o de su organización, lo que bajo las leyes de Nueva York implican el delito de fraude y encubrimiento de gastos en medio de una campaña electoral.

En 2016 cuando Cohen con su dinero de pagó a Daniels, Trump inició su contienda por la presidencia de los Estados Unidos de la que salió victorioso y ya a cargo del poder ejecutivo, en pagos mensuales reembolso al que fuera su abogado los 130 mil dólares.

En la audiencia de presentación de cargos, Trump estuvo acompañado de sus abogados y asesores, Joseph Tacopina, Todd W. Blanche, Susan Necheles y Boris Epsshteyn.

Donald Trump es el primer ex presidente en ser encausado judicialmente en toda la historia política de los Estados Unidos, aunque fue encausado como a cualquier criminal no fue esposado y ni se quedará tras las rejas.

Visiblemente molesto al entrar a la sala de la corte del juez Merchan, el ex presidente rechazo contestar a preguntas de reporteros y sus abogados dieron a entender que su cliente podría dar una conferencia de prensa más tarde, o en Nueva York en su residencia de Mar a Lago, Florida.

Las imputaciones del fiscal Bragg al ex presidente establecen el registro de documentos financieros y empresariales falsos que, aunque sean delitos no tan graves; de ser probados en un juicio al ser declarado culpable Trump podría ser sentenciado a 4 años de cárcel como castigo máximo amén de que el juez lo puede castigar con libertad condicional.

Alrededor de la Corte en Manhattan, el alcalde de Nueva York Eric Adams ordenó el despliegue de uno 35 mil policías que instalaron vallas de acero, esto para prevenir incidentes de violencia por parte de los seguidores de Trump que acudieron a la Gran Manzana.

Cientos de personas defensoras del ex presidente se manifestaron afuera de la Corte y en calles aledañas pero, ante la amenaza de Adams de que serían detenidos, procesados y castigados si se actuaban con violencia, se concentraron en acusar que el caso es por intereses electorales.

El propio ex presidente acuso a Bragg de ser un servidor de intereses del partido demócrata que está haciendo todo lo posible por evitar que vuelva ser competir por la presidencia de Estados Unidos en noviembre de 2024 y ganarla.

Las acusaciones de Trump constitucionalmente no le impiden ser candidato presidencial ni competir por la Casa Blanca, aun en el caso extremo de ser enviado a prisión.

Pendientes quedan otras posibles acusaciones criminales en contra de Trump, la del estado de Georgia de haber intentado manipular el resultado electoral en la entidad en los comicios de noviembre de 2019 de las que resultó perdedor ante Joe Biden.

Otro posible encausamiento criminal, es la eventual acusación de que en violación a las leyes de seguridad nacional se llevó a su mansión de Mar a Lago en Florida, documentos clasificados sobre secretos nucleares, luego de perder la Casa Blanca contra Biden.

La acusación potencial más fuerte en su contra, podría ser que el Departamento de Justicia por medio del fiscal independiente Jack Smith, acuse de Trump de haber incitado el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2020, para evitar que electoral y constitucionalmente el pleno del Congreso federal estadunidense confirmara a Biden como presidente.