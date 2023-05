El Título 42 llega a su fin. ¿Qué ha hecho, y cómo está cambiando EU su política migratoria?

WASHINGTON (AP) — Estados Unidos está implementando nuevas restricciones en su frontera con México para intentar impedir que los migrantes crucen ilegalmente y en lugar de ello alentarlos a que soliciten asilo vía internet a través de un nuevo proceso.

Los cambios llegan simultáneamente con el fin de las restricciones al asilo aplicadas debido a la pandemia de covid-19, las cuales le han permitido al gobierno estadounidense rechazar rápidamente a los migrantes en la frontera sur durante los últimos tres años. Esas restricciones son conocidas comúnmente como Título 42, debido a que la facultad la otorga el Título 42 de una ley de salud pública de 1944 que permite limitar la migración a fin de proteger la salud pública.

La desinformación abunda y está generándose confusión durante el periodo de transición. Aquí presentamos un vistazo de las nuevas normas (y de las antiguas):

¿QUÉ ES EL TÍTULO 42 Y PARA QUÉ SERVÍA?

El Título 42 es el nombre de una autoridad de salud de emergencia. Es un remanente del gobierno del presidente Donald Trump y entró en vigor en marzo de 2020. Dicha autoridad le permitía a las autoridades estadounidenses rechazar a migrantes que llegaban a la frontera con México bajo el argumento de que lo hacían para prevenir la propagación del covid-19.

Antes de eso, los migrantes podían cruzar ilegalmente, solicitar asilo y ser autorizados a ingresar a Estados Unidos. Entonces se les examinaba y con frecuencia eran puestos en libertad para que aguardaran la resolución de sus casos en los tribunales de inmigración.

Bajo el Título 42, los migrantes eran rechazados en la frontera y se les negaba el derecho a solicitar asilo. Las autoridades estadounidenses devolvieron a migrantes más de 2.8 millones de veces. Las familias y los menores de edad que viajaban sin acompañante estaban exentos.

Pero no había consecuencias reales cuando alguien cruzaba la frontera ilegalmente. Así, los migrantes podían intentarlo una y otra vez, con la remota posibilidad de que pudieran ingresar a Estados Unidos.

En un principio, el presidente Joe Biden mantuvo el Título 42 en vigor después de que asumió el puesto, y luego intentó ponerle fin en 2022. Los republicanos interpusieron una demanda, bajo el argumento de que las restricciones eran necesarias para la seguridad fronteriza. Los tribunales habían mantenido vigente dicha norma. Pero el gobierno de Biden anunció en enero que ponía fin a la emergencia nacional por el covid-19, y por lo tanto esa restricción fronteriza va a ser cancelada.

Biden dijo que los nuevos cambios son necesarios, en parte porque el Congreso no ha aprobado ninguna reforma a las leyes migratorias en décadas.

¿QUÉ VIENE A CONTINUACIÓN?

El jueves, a partir de las 11:59 de la noche del tiempo del este de Estados Unidos, las restricciones por el Título 42 quedaron suspendidas.

Biden ha implementado una serie de políticas nuevas que combaten los cruces ilegales. El gobierno dice que intenta impedir que la gente pague por operaciones de contrabando para realizar un viaje peligroso y con frecuencia letal.

Ahora sí habrá consecuencias estrictas. A los migrantes que sean sorprendidos cruzando ilegalmente no se les permitirá volver a Estados Unidos durante cinco años. Si lo hacen enfrentarán un juicio penal.

NUEVAS NORMAS PARA EL ASILO

Bajo el derecho estadounidense y el internacional, cualquier persona que llegue a Estados Unidos puede solicitar asilo.

Personas de todo el mundo arriban a la frontera del país con México para pedirlo. Son examinadas para determinar si realmente tienen un miedo creíble de sufrir persecución en su patria. Entonces su caso pasa al sistema de tribunales de inmigración con el fin de que sopese si pueden quedarse en Estados Unidos, pero ese proceso puede durar años. Normalmente se les pone en libertad en territorio estadounidense con el fin de que aguarden a que sus casos sean resueltos.

Ahora el gobierno de Biden está rechazando a cualquiera que solicite asilo y que primero no haya pedido protección en un país por el que haya cruzado, o que no haya presentado una solicitud en línea. Esta es una versión de una política del gobierno de Trump que los tribunales revocaron, así que no está claro si permanecerá. Se prevé que se interponga una demanda para eliminarla.

¿A QUIÉN SE LE PERMITE EL INGRESO?

Estados Unidos ha dicho que aceptará hasta a 30 mil personas al mes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, siempre y cuando lleguen por aire, tengan un patrocinador y presenten primero su solicitud en línea. El gobierno también permitirá el ingreso a Estados Unidos de hasta 100 mil personas de Guatemala, El Salvador y Honduras si ellas también hacen su petición vía internet. De otra forma, los funcionarios fronterizos deportarán a la gente, incluidas 30 mil personas al mes de Venezuela, Haití, Nicaragua y Cuba, a territorio mexicano.

Además se podría permitir el ingreso de otros migrantes si es que presentan su solicitud a través de la aplicación CBP One. Hasta ahora se ha autorizado el ingreso de 740 personas al día por medio de esa aplicación, y el gobierno está incrementando esa cifra a mil diarias.

¿QUE HAY SOBRE LAS FAMILIAS?

Las familias que crucen la frontera ilegalmente estarán sujetas a toques de queda, y el jefe de familia tendrá que portar una tobillera de rastreo. Las autoridades de inmigración determinarán en un plazo de 30 días si una familia puede permanecer en Estados Unidos o ser deportada. Normalmente ese proceso demoraría años.

El gobierno estaba sopesando detener a las familias hasta que aprobaran las revisiones iniciales para el asilo, pero en lugar de ello optó por los toques de queda, que irán desde las 11 de la noche a las 5 de la mañana y comenzarán pronto en Baltimore; Chicago; Newark, Nueva Jersey; y Washington, D.C., según un funcionario federal que habló a condición de guardar el anonimato porque no se pretende que la información sea difundida. Las familias que no se presenten a sus entrevistas para revisión serán detenidas por las autoridades de inmigración y deportadas.

HACINAMIENTO

Los puestos de la Patrulla Fronteriza están diseñados para albergar a migrantes temporalmente, y carecen de la capacidad para detener al volumen de gente que está arribando. Algunas de esas instalaciones ya están demasiado atestadas. Debido a ello, los agentes comenzaron a liberar a migrantes en Estados Unidos con instrucciones de que se presenten en una oficina de inmigración en 60 días, o de lo contrario serán deportados.

Se les pidió a los agentes que inicien las liberaciones en cualquier área en la que las instalaciones de detención estén al 125% de su capacidad, o que el tiempo promedio bajo custodia haya pasado de 60 horas. También iniciarían las liberaciones si 7.000 migrantes fuesen detenidos en toda la frontera en cualquier día dado.

Eso ya ha ocurrido. Unas 10 mil personas fueron detenidas el martes. Esto podría crearle problemas a funcionarios del gobierno de Biden que intentan ser enérgicos con las que están llegando.

Florida interpuso una demanda en la que afirma que las liberaciones infringen un fallo judicial previo.

CENTROS DE PROCESAMIENTO DE MIGRANTES

Las autoridades federales planean abrir 100 centros regionales de procesamiento de migrantes en diversas partes del hemisferio occidental, a los cuales podrá acudir la gente a solicitar mudarse a otro país, incluidos Canadá y España.

Habrá centros de este tipo en Colombia y Guatemala, pero se desconoce dónde estarán ubicados los otros. Tampoco está claro cuando estarán establecidos y funcionando.