Niña quemada con nugget de pollo de una cajita feliz gana juicio a McDonald's

FORT LAUDERDALE, Flo. (AP). — McDonald's y el poseedor de una franquicia están en falta después de que un nugget de pollo muy caliente de una cajita feliz cayera en la pierna de una niña y le provocara quemaduras de segundo grado, determinó un jurado del sur de Florida en un caso que hizo recordar la célebre demanda del café caliente de la década de 1990.

Un segundo jurado determinará cuánto tendrán que pagar McDonald's USA y Upchurch Foods, el propietario de la franquicia, a la menor y su madre, reportó el periódico South Florida SunSentinel.

El fallo del jueves estuvo dividido, ya que algunos miembros del jurado hacían responsable al poseedor de la franquicia por negligencia y no advertir a los clientes sobre el riesgo de la comida caliente, y a McDonald's USA por no proporcionar instrucciones para el manejo seguro de los alimentos. No se determinó que McDonald's USA fuera negligente, pero el jurado rechazó el argumento de que el producto estaba defectuoso.

"Nuestra solidaridad está con esta familia después de lo que ocurrió en este incidente desafortunado, ya que la seguridad del cliente es una de nuestras prioridades", sostuvo en un comunicado el propietario y operador de la franquicia de McDonald's Brent Upchurch. "Estamos muy decepcionados con el veredicto de hoy porque los hechos muestran que nuestro restaurante en Tamarac, Florida, sí cumplió con esos protocolos al cocinar y servir esta Cajita Feliz".

El jurado escuchó durante dos días los testimonios y argumentos sobre el incidente de 2019 que quemó el muslo superior de la niña de 4 años.