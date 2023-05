EU sanciona a entidades y ciudadanos chinos y mexicanos involucrados en producción de drogas

WASHINGTON (apro). – La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 8 entidades y 9 ciudadanos, chinos y mexicanos, involucrados directa e indirectamente en la producción y proliferación de drogas sintéticas.

El gobierno de Joe Biden especificó que los sancionados son parte de las redes internacionales para la distribución de equipos y sustancias necesarias en la elaboración y producción internacional de drogas psicotrópicas elaboradas con fentanilo.

Las entidades y las personas sancionadas, de acuerdo con la OFAC, venden las máquinas de presión para la fabricación de píldoras, moldes y demás accesorios y sustancias utilizadas en la manufacturación de medicinas legales para convertirlas en productos del mercado ilícito.

“Las sanciones del Departamento del Tesoro se enfocan en cada uno de los eslabones de la cadena de producción de drogas que fomenta el uso del fentanilo que envenena y produce muchas muertes por todo el país”, indicó en declaración por escrito el subsecretario Brian Nelson.

Las medidas tomadas en contra de los ciudadanos chinos y mexicanos se llevaron a cabo por medio de una colaboración entre el Departamento de Justicia, de Estado y del Tesoro de Estados Unidos, con el gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Nelson, subsecretario del Tesoro para Asuntos Financieros y Antiterroristas, subrayó que el gobierno de Biden no duda en echar mano de todas las herramientas a su alcance para desmantelar a las redes transnacionales del trasiego de drogas sintéticas y de fentanilo.

La OFAC sancionó a 7 entidades y a 6 personas en China y a una empresa y a tres personas en México, ubicadas e identificadas como integrantes de la red transnacional para la producción de enervantes ilícitos por parte de diversas agencias federales estadunidenses.

Con respecto a la entidad y a los 3 ciudadanos mexicanos, la OFAC le otorga el crédito de las acciones a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México (SHCP) con la que se ha venido coordinando.

Las empresas chinas sancionadas son: Youli Technology Development Co., LTD. Yason General Machinery Co., LTD, Yason Electronics Technology Co., Limited. Shenzhen Yason General Machinery Co., LTD Nanchang Branch, TDP molds. Yantai Yixun International Trade Co, LTD. Y Yantai Mei Xun Trade Co. LTD.

Los ciudadanos chinos identificados y sancionados son: Guo Chunyan, Guo Yunnian, Guo Ruiguang, Fei Yiren, Zhao Dongdong y Pan Hao.

Por lado mexicano, la empresa sancionada es Mexpacking Solutions, ubicada en el estado de Chihuahua, mientras que los 3 ciudadanos mexicanos son: Mario Ernesto Martínez Trevizo, Cinthia Adriana Rodríguez Almeida y Ernesto Alonso Macías Trevizo.

Tanto a las entidades y a los ciudadanos chinos y mexicanos, la OFAC los ubicó como integrantes directos e indirectos de la producción y proliferación de drogas sintéticas elaboradas con fentanilo que trasiega a Estados Unidos el Cártel de Sinaloa.