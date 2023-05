Detienen a líder de movimiento antimonárquico antes de la coronación de Carlos III

Manifestantes sostienen pancartas que dicen "No es mi rey" en Trafalgar Square antes de la coronación del rey Carlos III . Foto: Sebastien Bozon / Pool vía AP

MADRID (EUROPA PRESS).- El responsable del principal movimiento antimonárquico británico fue detenido este sábado junto a varios voluntarios al comienzo en la plaza de Trafalgar de Londres de una protesta contra la inminente coronación de Carlos III.

El director ejecutivo de Republic, Graham Smith, y otros cinco voluntarios quedaron a disposición policial en torno a las 6:30 de la mañana, durante los preparativos de la protesta convocada, entre otros, por la Alianza de Movimientos Europeos Republicanos, cuyos simpatizantes llegaron a la plaza con banderas y camisetas amarillas para protestar contra la celebración y la monarquía británica.

"Estaban recogiendo las pancartas y llevándolas cuando la Policía los detuvo", dijo a The Guardian el director de Republic, Harry Stratton.

Otro activista, Luke Whiting, explicó a la agencia Press Association que Graham y los activistas habrían sido identificados llevando megáfonos en lo que supondría una violación de las recientes leyes antiprotesta promulgadas el año pasado por las autoridades británicas, que prohíben el uso de amplificadores.

“No está claro exactamente si la policía está usando estos nuevos poderes y si está abusando de ellos para evitar que se produzcan protestas", declaró Whiting, mientras que Stratton se dijo sorprendido por las detenciones.

"Hemos preguntado por qué han sido detenidos, pero no nos han dado respuesta. Habíamos mantenido varias reuniones con la Policía al respecto y en principio todo el ruido que hacíamos entraba dentro de lo contemplado", añadió el director de Republic sobre las detenciones de sus compañeros.

La Policía británica ya había adelantado en su cuenta de Twitter que exhibiría "una baja tolerancia" ante cualquiera que intentara "socavar" los eventos del día.

Cientos de manifestantes con camisetas amarillas protestaron por la coronación del rey Carlos III al grito de "No es mi rey" y con pancartas con el lema "Abolid la monarquía".

Movimiento contra el petróleo denuncia al menos 13 detenidos

Por su parte, integrantes de la organización medioambiental Just Stop Oil aseguró a la agencia Press Association que aproximadamente 13 manifestantes fueron arrestados antes de la coronación.

Una portavoz del grupo indicó que cinco manifestantes también fueron arrestados en Downing Street y otro en Piccadilly.

La ONG Human Rights Watch describió los arrestos como "increíblemente alarmantes" antes de agregar que "esto es algo que uno esperaría ver en Moscú, no en Londres".

El manifestante de Just Stop Oil Ben Larsen, de 25 años, aseguró que estaba allí para ver la coronación y protestar pacíficamente. Sonriendo a los policías, les espetó: "Me registraron y no encontraron una mierda". Un agente de policía le contestó: "Necesitas educarte sobre lo que es una protesta pacífica".

Policía de Londres confirma siete detenciones

Por su parte, la Policía Metropolitana de Londres confirmó que al menos siete personas fueron detenidas por actos contra el orden público durante las horas previas al comienzo de la ceremonia de coronación, aunque sin confirmar si entre los mismos se encuentran Smith y sus compañeros.

“Esta mañana, temprano, hemos arrestado a cuatro personas en el área de St. Martin's Lane bajo sospecha de conspiración para causar desórdenes públicos. Nos hemos incautado de 'dispositivos de bloqueo'", hizo saber la Policía en su cuenta de Twitter.

Estos "dispositivos" son cadenas con candados, por ejemplo, empleados por manifestantes para engancharse a farolas o vallas e impedir así que los agentes se les lleven a comisaría.

A continuación, la Policía informó de otras tres detenciones más en Wellington Arch "bajo sospecha de posesión de artículos para causar daños criminales", añadió, sin dar más detalles.