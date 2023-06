Biden decide decir lo menos posible sobre acusaciÃ³n a Trump

WASHINGTON (AP) — Es inusual que el líder del mundo libre guarde silencio, pero el presidente estadunidense Joe Biden está claramente decidido a decir lo menos posible sobre la acusación federal contra su predecesor Donald Trump.

Su Casa Blanca esquiva preguntas sobre el asunto. Su campaña no les responde. Y el propio Biden no quiere tener nada que ver con eso.

"No tengo comentarios sobre lo que pasó", dijo a los periodistas el viernes en Rocky Mount, Carolina del Norte.

La reticencia refleja la situación precaria y sin precedentes en que se encuentra Biden: Así como Trump es el primer expresidente en ser acusado por el gobierno federal, Biden es el primer mandatario en funciones cuyo principal rival político es acusado por su propio gobierno.

Si bien no fue imprevisto, la acusación contra Trump trajo una nueva ronda de recordatorios de que Biden no quiere verse envuelto en el drama con comentarios de ningún tipo. Teme proporcionar forraje a los esfuerzos de Trump y sus aliados para presentar al Departamento de Justicia como involucrado en un enjuiciamiento por motivos políticos.

Eric Dezenhall, desde hace mucho tiempo consultor de comunicación de crisis, dijo que el camino cauteloso de Biden fue prudente.

"Hay ciertas posturas que uno toma no porque sean persuasivas sino porque hacen el menor daño", indicó. "Cualquier sílaba que pronuncie Biden o el equipo de la Casa Blanca se utilizará en la corte y políticamente para validar la narrativa de la cacería de brujas".

Biden, que hizo de la restauración de la independencia del Departamento de Justicia una promesa central de campaña en 2020, ahora tiene como objetivo reforzar ese principio como una cuestión de política.

"Nunca, ni una sola vez, le sugerí al Departamento de Justicia lo que debería hacer o no hacer, en relación con presentar un cargo o no presentar un cargo", subrayó Biden el jueves. "Soy honesto."

Más tarde esa noche, de acuerdo con la Casa Blanca, el presidente se enteró de los 37 cargos por delitos graves presentados contra Trump por un jurado investigador de Miami a través de la cobertura noticiosa del anuncio de Trump de que había sido convocado a entregarse el martes.

Cuando se le preguntó el viernes si había hablado con el secretario de Justicia Merrick Garland sobre el caso, Biden respondió secamente.

"No he hablado con él en absoluto", dijo a los periodistas en Rocky Mount. "No voy a hablar con él".