Prohíben a niños tener teléfonos celulares en este país

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La localidad irlandesa de Grystones, al sur de Dublín, prohibió en todo el municipio, no solo en las escuelas, que los niños menores de 12 años tengan acceso a los teléfonos celulares.

La iniciativa está inspirada en el proverbio que dice “hace falta un pueblo para educar a un niño”, explicó a la agencia española de noticias EFE la directora de la escuela primaria San Patricio de Greystones, Rachel Harper, quien lanzó esta idea que se está extendiendo por todo el país.

La intención es para reducir los niveles de ansiedad que detectan los profesionales en los estudiantes y aliviarles la presión que sienten a la hora de decidir cuándo les darán su primer móvil.

La directora, junto con otros siete directores de los colegios de la localidad costera de 30 mil habitantes, logró que los padres se sumaran al programa voluntario hasta normalizarlo.

“La idea es que sea la nueva normalidad para los niños en Greystones y Delgany, que si un niño de San Patricio va al club de tenis o de rugby, o a un campamento el fin de semana, sienta que todos son iguales a otros niños de su edad, que nadie tenga un celular porque, como me dicen algunos niños: ‘Señorita Harper, esto es justo, somos todos iguales, no hay exclusión”, indicó la directora.

Pequeña vanidad

La presión es para los padres, pues a los nueve o diez años los niños ya piden un teléfono móvil.

“Los padres no quieren que sus hijos se sientan excluidos, los que se pierden de algo. Pero creo que esto lo ven como algo justo. Les inquieta incluso plantearles estas preocupaciones por miedo a ser vistos como demasiado protectores o como los que juzgan a los que han dado un móvil a sus hijos”, añadió.

Por eso, dijo, están encantados que sea la escuela la que lidere la campaña “Hace falta un pueblo”, después de comprobar que los niños sufren ansiedad no sólo por la pandemia sino por las nuevas tecnologías.

“Respecto de los celulares, nos dimos cuenta de que, si un niño ya tiene ansiedad, y está preocupado puede buscar información con un sólo click. Aquí tenemos 17 niños de Ucrania que les va muy bien, pero esto puede traer a las aulas la cuestión de la guerra y pueden encontrarse material muy violento”, aseguró.

También detectaron que niños de hasta ocho años están ahora mucho más preocupados por su imagen corporal y por como creen que deben lucir, lo que sugiere que están creciendo más rápido y que comienzan muchos antes a lidiar cuestiones de adolescentes.

“Es buena idea que los niños no tengan celular porque para algunos niños es fácil que alguien venga y diga yo tengo un teléfono y tú no y no puede venir a jugar con nosotros”, señaló una niña.

Dijo que está contenta porque su madre le dijo que no tendrá celular hasta los 12 años, está de acuerdo porque sabe que los niños debe ser niños.

Un niño de 12 años tampoco le causó conflicto, aunque dijo que al principio le pareció una regla rara y no le gustó mucho, pero entendió por el contexto que era una buena norma.