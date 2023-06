EU acusa a 4 empresas y 8 ciudadanos de China de tráfico de fentanilo y lazos con Cártel de Sinaloa

WASHINGTON (apro).– El Departamento de Justicia de Estados Unidos develó tres encausamientos criminales contra cuatro empresas químicas y ocho ciudadanos de China (dos de los cuales ya fueron detenidos), por conspirar para traficar precursores químicos a cárteles del narcotráfico de México para la manufacturación y distribución de fentanilo.

“Esta es la primera ocasión en la historia que se anuncian acciones criminales contra empresas y ciudadanos con sede en China”, resaltó en rueda de prensa Merrick Garland, procurador General de Justicia.

Los tres encausamientos, uno en la Corte Federal del Distrito Sur y dos en la del Distrito Este de Nueva York, relacionan a las empresas y ciudadanos chinos con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) para fabricar, distribuir y vender fentanilo.

Las empresas acusadas de conspiración internacional para manufacturar y trasegar a Estados Unidos fentanilo son: Hubei Amarvel Biotech Co. LTD, conocida como ArmavelBIO y señalada en el encausamiento judicial ante la corte neoyorkina del Distrito Sur.

En relación con esta empresa fabricante de precursores químicos, fueron acusados de los mismos delitos uno de sus directores ejecutivos, Qingzhou Wang, alias Bruce Wang, y dos empleados, Yiyi Chen, “Chiron”, y Fnu Lnu “Er o Anita Yang”, ya detenidos en Hawái.

Ante la Corte del Distrito Este, el Departamento de Justicia acusa a las empresas Anhui Rencheng Tecnology Co., Anhui Moker New Material Technology Co. y Hefei GSK Trade Co. Ltd., alias Hebei Sinaloa Trading Co. Ltd.

Los ciudadanos chinos imputados en relación al expediente criminal ante la Corte Federal del Distrito Este son: Shutong Wang, Shifang Ruan, Xinyu Zhao, Yue Gao y Ruiqing Li.

En la conferencia de prensa, Garland anunció que durante el proceso de investigación para elaborar los expedientes criminales, la DEA decomisó 200 kilos de precursores químicos para elaborar fentanilo y con estas manufacturar las dosis de drogas sintéticas necesarias y suficientes para matar a 25 millones de estadunidenses.

“Prometí que nunca pararíamos de trabajar para responsabilizar a todos aquellos involucrados en el tráfico del fentanilo”, acotó Garland, acompañado de la subprocuradora, Lisa Monaco; la administradora de la DEA, Anne Milgram, y los fiscales Damian Williams, del Distrito Sur, y Breon Peace, del Distrito Este.

“Mi promesa incluía no solamente ir en contra de los líderes de los cárteles, sus traficantes de drogas y armas, sus lavadores de dinero, fuerzas de seguridad y laboratorios clandestinos, también incluye a compañías químicas chinas que son las que proveen a los cárteles con los cimientos que necesitan para manufacturar el letal fentanilo”, agregó el fiscal general de los Estados Unidos.

Ante los reporteros, Garland resaltó que las empresas y personas impugnadas criminalmente en Nueva York, abiertamente en redes sociales y sitios cibernéticos promueven y patrocinan la venta de precursores químicos para elaborar drogas sintéticas con fentanilo.

“Garantizan al 100% la entrega de sus productos que en su mayoría venden al Cártel de Sinaloa”, resalto Garland.

Los tres encausamientos dan cuenta de una bien estructurada estrategia de trasiego de precursores químicos de China a México, enfocada al estado de Sinaloa.

El Departamento de Justicia explica que los precursores químicos llegan con etiquetas falsas relacionadas a alimentos para mascotas, aditamentos alimenticios y aceite para motores.

“Anuncian por todo el mundo que sus productos no serán detectados al cruzar las fronteras porque se exportan con declaraciones aduanales falsas”, especificó el procurador General de Estados Unidos.

Entre las tácticas usadas por las empresas chinas para ocultar los precursores químicos para elaborar fentanilo, cuentan con técnicas moleculares que disfrazan la materia prima para la droga letal con otras sustancias moleculares, pero que se pueden revertir con fórmulas especiales que se proporcionan a los clientes para que lo hagan.

La subprocuradora Monaco dijo, por su parte, que para contener la pandemia del fentanilo en Estados Unidos “es crucial la alianza con el gobierno de México y así parar al tráfico de armas que empodera a los cárteles del narcotráfico mexicano”.

Los tres encausamientos de manera irrevocable sostienen que las empresas y los ciudadanos chinos acusados sabían y estaban conscientes de que con la venta internacional de precursores químicos violaban las leyes de Estados Unidos y de México.

“El Cártel de Sinaloa y el CJNG trabajan con empresas chinas para la manufacturación de fentanilo… discuten los precios de los precursores en las redes sociales como Facebook y por medio de mensajes en WhatsApp coordinan los envíos”, anotó la administradora de la DEA.

Durante la sesión ante la prensa, ninguno de los funcionarios del gobierno de Joe Biden hizo una sola mención a los grupos criminales y cárteles del narcotráfico de Estados Unidos que en su país se encargan del transporte, trasiego, distribución y venta del fentanilo.

De acuerdo a las cifras oficiales del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, cada 24 horas mueren 288 estadunidenses por causa de una sobredosis con drogas sintéticas, principalmente las elaboradas con fentanilo.