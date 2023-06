Audio de 2021 complica la situaciÃ³n judicial de Trump

WASHINGTON (AP) — Una grabación de audio que incluye nuevos detalles sobre una reunión de 2021 en la que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump habló de guardar documentos secretos que no estaban desclasificados se ha hecho pública.

El audio, de una entrevista que Trump concedió en julio de 2021 en su residencia de Bedminster, Nueva Jersey, a personas que trabajaban en las memorias de su exjefe de personal, Mark Meadows, es una prueba fundamental en la acusación del fiscal especial Jack Smith por la mala gestión del exmandatario con la información clasificada. La grabación hizo pública por primera vez el lunes en el programa de la televisora CNN "Anderson Cooper 360".

La acusación del fiscal especial sostiene que quienes acudieron a la reunión con Trump — un escritor, un editor y otros dos miembros del equipo de Trump — se les mostró la información clasificada sobre un plan del Pentágono para atacar un país extranjero no especificado.

"Estos son los papeles", dijo Trump en un momento que parece indicar que en sus manos tenía un documento secreto del Pentágono con planes para atacar Irán. "Esto lo hicieron los militares, me lo dieron a mi".

La referencia de Trump a algo que dice que es "altamente confidencial" y la aparente acción de mostrar documentos a otra persona en la reunión podrían socavar las afirmaciones que hizo después en una entrevista en la cadena Fox News Channel en las que dijo que no tenía ningún documento con él.

"No había ningún documento. Había una enorme cantidad de papeles, y todo lo demás hablando de Irán y otras cosas", manifestó Trump en Fox. "No tenía un documento, per se. No había nada que desclasificar. Eran historias eran de periódicos, revistas y artículos".

A principios de mes, Trump se declaró no culpable de 37 cargos relacionados con la supuesta mala gestión de documentos clasificados que guardaba en su propiedad de Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida.

Un portavoz de la campaña de Trump dijo que la grabación de audio "proporciona un contexto que demuestra, una vez más, de que el presidente Trump no hizo nada erróneo".