Ataques de orcas a embarcaciones "es un nuevo y arriesgado juego”, dice Renaud de Stephanis

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El ataque en manada de orcas a embarcaciones en el Mar del Norte o en el Estrecho de Gibraltar es un fenómeno sin precedentes, pero de acuerdo con su percepción podría tratarse de un nuevo y arriesgado juego.

Un nuevo proyecto de investigación elaborado por el especialista de orcas Renaud de Stephanis, que consistió en exponer a las orcas salvajes a timones ficticios y filmarlos, fue que encontraron una “elocuente” respuesta. “Es un nuevo y arriesgado juego”, sentenció.

“Están empujando, empujando, empujando y ¡boom! Es un juego. Imagina a un niño de seis o siete años, con un peso de tres toneladas. Eso es todo, nada menos, nada más. Si quisieran destruir el barco, lo romperían en 10 minutos”, detalló Stephanis a la BBC.

El investigador es el coordinador y presidente de Conservación, Información e Investigador sobre Cetáceos (CIRCE), una organización de conservación marina que ha estudiado a las orcas ibéricas desde los noventa.

En 2022 se reportaron 207 interacciones en el Estrecho de Gibraltar, las costas de Portugal, España y Gibraltar, así como en Marruecos y Francia. “Las interacciones siguen las rutas migratorias de las orcas”, afirmó.

Desde 2020 las orcas han tenido un comportamiento agresivo, en las especies de los alrededores de la Península Ibérica, al sur de Europa, que ha desconcertado a marineros y científicos, pues persiguen veleros y empujan timones hasta romperlos.

Semanas atrás, se informó que una orca embistió un barco en el Mar del Norte, en las costas de Noruega y Dinamarca. Días después una manada de orcas atacó a barcos en el Estrecho de Gibraltar. Los científicos les llamaron “interacciones”, añadió.

En el verano de 2022, Andrea Fantini y sus compañeros de tripulación navegaban junto a Tánger, Marruecos, cuando uno comenzó a gritar: “¡orca! ¡orca!”, la cual se acercó a su barco, sin embargo no estaba sola, la acompañaban otras ballenas.

“Había siete orcas a nuestro alrededor que comenzaron a atacar el timón. Fue muy extraño y un poco aterrador”, comentó Fantini.

Conocidas como ballenas asesinas, las orcas pertenecen a la familia de los delfines y no son agresivas con los humanos ni con sus entornos naturales.

Para Alfredo López Fernández, investigador de orcas en el Atlantic Orca Working Group (GTOA) las orcas están siendo juzgadas socialmente antes de entender su comportamiento. No están mostrando una actitud agresiva, aunque pueden romper algo, indicó a la BBC López a través de correo electrónico.

“Sabemos que es un comportamiento complejo que no tiene nada que ver con la agresión, no quieren comerse a nadie ni hacer daño a los humanos ni vengarse porque no son resentidas”, apuntó.