Grupo Wagner iba por altos jefes militares rusos: The Wall Street Journal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El jefe del mercenario Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, pretendía capturar a altos jefes militares rusos como parte del breve motín iniciado el sábado 24, aseguró The Wall Street Journal.

El periódico estadunidense detalló que, de acuerdo con versiones de funcionarios occidentales, de los que omitió proporcionar nombres, el complot de Prigozhin tenía el propósito de capturar al ministro de Defensa, Sergei Shoigu, y al general del ejército Valery Gerasimov en una región cercana a la frontera en Ucrania.

Las fuentes agregaron que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia se enteró del complot dos días antes, lo que obligó a Prigozhin a cambiar de planes a última hora y emprender la marcha hacia Moscú.

Los mercenarios del Grupo Wagner controlan una base militar clave en la ciudad de Rostov del Don y sus tropas se acercaban a la capital rusa cuando Prigozhin suspendió el motín.

Consultados sobre la veracidad de la información, dos “fuentes de seguridad europeas” comentaron a CNN que, si bien es probable que Prigozhin hubiera expresado su deseo de capturar a esos líderes militares rusos, no hay evidencias de que tuviera un plan factible para hacerlo.

Sin embargo, The New York Times aseveró que el comandante de las fuerzas rusas, general Sergey Surovikin, “tenía conocimiento previo de que Yevgeny Prigozhin se rebelaría contra la cúpula militar de Rusia”.

Citando fuentes estadunidenses, el diario indicó que Surovikin difundió un video en el que llamaba Prigozhin a detener el motín, y le dejaba en claro que él estaba del lado del presidente ruso Vladimir Putin.

“Ahora habrá muchas especulaciones y rumores en torno a estos acontecimientos. Creo que esto no es más que otro ejemplo”, declaró a The New York Times el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.

La agencia rusa TASS informó que el director de la Guardia Nacional rusa, Viktor Zolotov, dijo el lunes 26 que altos funcionarios rusos se enteraron de los planes de rebelión de Prigozhin debido a que personas cercanas al Grupo Wagner filtraron la información,

TASS abundó que el motín podría haber sido inspirado por los servicios de inteligencia occidentales, pues lo sabían desde antes.

Por su parte, CNN informó también el lunes 26 que los servicios de inteligencia estadunidenses reunieron una imagen detallada y precisa de los planes de Prigozhin previos a su efímera rebelión, incluido dónde y cómo pensaba que el Grupo Wagner avanzaría.