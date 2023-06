Periodista premiada en Hong Kong logra inusual victoria judicial de libertad de medios

HONG KONG (AP).– Una periodista premiada de Hong Kong ganó el lunes una apelación que revocaba su condena en relación a su trabajo en un documental de investigación, en un inusual fallo judicial que respaldaba la libertad de prensa en el territorio.

Bao Choy fue declarada culpable en abril de 2021 de engañar al gobierno cuando obtuvo registros de propiedad de vehículos para fines periodísticos, tras declarar en su solicitud que utilizaría la información para "otros asuntos relacionados con tráfico y transportes".

La periodista de investigación intentaba identificar para su documental a los responsables de un ataque de crimen organizado contra manifestantes y pasajeros en una estación de tren durante las protestas masivas contra el gobierno de 2019.

Choy recibió entonces una multa de 6 mil dólares de Hong Kong (765 dólares) por dos cargos de hacer declaraciones falsas. La reportera dijo que era "un día muy oscuro para todos los periodistas en Hong Kong". El fallo también provocó indignación entre periodistas locales por la menguante libertad de prensa en la ciudad.

El lunes, los jueces de la máxima corte del territorio fallaron por unanimidad a favor de Choy en un veredicto escrito, que anulaba su condena y retiraba la sentencia.

"Las cuestiones de falsedad y conocimiento se decidieron de forma incorrecta contra la demandante porque su investigación periodística sobre el uso del vehículo en las fechas en cuestión sí entraba en la amplia categoría genérica de 'otros asuntos relacionados con tráfico y transportes'", indicaron.

Incluso si no lo fuera, añadieron los jueces, "no era una inferencia innegable que supiera que era falso", señaló el veredicto. No hay motivo por el que el "periodismo de buena fe" deba excluirse de la frase, añadió el documento.

Choy dijo a la prensa ante la corte que estaba contenta con el veredicto y que subrayaba la importancia de las libertades de prensa y expresión, protegidas por la constitución de la ciudad.

"En los últimos años hemos descubierto que muchas cosas han desaparecido con discreción", dijo. "Pero creo que nuestras creencias en nuestros corazones no pueden arrebatarse con tanta facilidad. No importa si hoy gano o pierdo, la persistencia (demostrada) durante los últimos años ya es algo significativo".

Dijo que esperaba que el resultado fuera una noticia alentadora para todos los periodistas que seguían trabajando en la ciudad.

El documental producido por Choy, titulado "7.21 Who Owns the Truth", ganó el premio de documental en chino en los Human Rights Press Awards en 2021. El jurado lo elogió como "un clásico del periodismo de investigación" que había seguido "las pistas más pequeñas, interrogando a los poderosos sin temor ni favor".

En la campaña de represión que siguió a las protestas de 2019, dos medios combativos –Apple Daily y Stand News– han sido obligados a cerrar y algunos de sus responsables han sido procesados.

El fundador de Apple Daily, Jimmy Lai, enfrenta cargos de colusión dentro de una amplia ley de seguridad nacional aprobada en 2020. Dos exeditores de Stand News fueron acusados según una ley de sedición de la era colonial que ha sido utilizada para sofocar las voces críticas.

Hong Kong, una excolonia británica, regresó al control chino en 1997, pero las voces críticas dicen que la promesa de Beijing de que mantendría las libertades de la ciudad se ha quedado cada vez más vacía.

Hong Kong quedó 140to en el índice de 180 países y territorios de Reporteros Sin Fronteras publicado el mes pasado. La organización global de defensa de la prensa dijo que la ciudad ha sufrido un revés sin precedentes desde 2020, cuando se introdujo la ley de seguridad.