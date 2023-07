El niño etíope que quiere ser mexicano para comer quesadillas

Ciudad de México (apro).– Xavian, un niño etíope de cuatro años, hizo berrinche en el automóvil de su madre, Belaynesh Gbre, porque quiere ser mexicano, pues le encanta comer quesadillas.

–Xavian, eres etíope, eres africano, eres negro. ¿Está bien? –le dice la madre, mientras el niño está sentado en la parte trasera, cruzando los brazos y con cara de enojado.

–¡Quiero ser mexicano! –responde.

–¿Por qué quieres ser mexicano?

–Porque comería quesadillas.

–¿Porque comerías quesadillas?

–Sí

–¿Por eso quieres ser mexicano? ¿Entonces ya no quieres ser de África?

–No.

–¿Por qué no?

–Porque quiero ser mexicano.

–¿De dónde sacaste eso? ¿Qué te hace querer ser mexicano? No puedes ser mexicano sólo porque comes quesadillas. –revira su madre y otro niño contesta:

–Es porque Nagasi es mexicano.

–Nagasi también es etíope. Es mitad mexicano, pero también es etíope –le aclara la madre.

–¿Por qué no soy mexicano también? –pregunta el niño molesto.

–Porque tus padres no son mexicanos. Yo no soy mexicana, tu papá no es mexicano.

–Pero yo soy mexicano también.

–¿Cómo vas a ser mexicano si ninguno de tus padres es mexicano?

–¡Quiero ser mexicano! –grita, y su madre le pide que se calme.