El animal fue sacado del agua, pero no sobrevivió. Foto: @AnimaNaturalis

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Durante la celebración del “Bous a la mar” (Toros al mar), realizada en España, un toro murió ahogado al caer al mar, de donde lo pudieron sacar, pero no reanimarlo.

Durante el festejo para honrar a la patrona de la ciudad de Dénia, la Santíssima Sang, del 10 de julio, el toro cayó al agua tras embestir a los asistentes que se divertían con el animal.

Tras la muerte del toro, fue suspendido el festejo.

Un toro muere ahogado en la celebración de los “bous a la mar” de Dénia. pic.twitter.com/YKt7pbhLWC — Wall Street Wolverine (@wallstwolverine) July 10, 2023

Este incidente enfureció a los ambientalistas, quienes exigieron el cese de este tipo de celebraciones, las cuales, en 2022 cobraron la vida de 23 personas.

?? URGENTE | Pedimos al @ayto_denia que ponga fin a este cruel espectáculo, en el que ayer murió un toro ahogado.



? En los 'bous a la mar' se pone en peligro la integridad física de los animales, permitiendo que los participantes inciten a los toros para que caigan al agua. pic.twitter.com/v4vUNp66qM — AnimaNaturalis (@AnimaNaturalis) July 11, 2023

“El futuro de las fiestas populares con todos debe ser debatido, ya que no ofrece los mínimos de seguridad para los animales participantes y tampoco para las personas”, señaló Aída Gascón, de AnimaNaturalis.

“La muerte de un solo animal debería abrir el debate del futuro de este tipo de festejos. No es cosa de declarar que se tendrá más cuidado o pondrán toda la atención. Lanzar a un animal que no suele nadar al mar es tentar a la tragedia. ¿Acaso lanzaríamos a una persona que no sabe nadar al mar solo para pasar un buen rato?”, inquirió.