El Tribunal de Roma, en jaque por un acoso de “sólo diez segundos”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx). – El Tribunal de Roma está en medio de un escándalo por absolver a un conserje acusado de abusar de una alumna del Instituto Roberto Rosellini, porque no consideró que fuera delito un manoseo sin consentimiento que “sólo” duró entre cinco y diez segundos.

El incidente ocurrió en abril de 2022, cuando Antonio Avola, de 66 años y conserje del colegio, tocó el trasero de la joven de 17 años, mientras ella subía las escaleras.

Quanti sono 10 secondi?



Quanto?



Troppo. Ancora peggio: il #bidello #antonioavola secondo il giudice mancava nel suo toccare di #concupiscenza. Chissà come l'hanno appurato? L'avranno chiesto a lui o alla ragazzina?https://t.co/i7j36KvoPE — Adam Beneve (@AdamBeneve) July 11, 2023

La alumna denunció el acoso sexual, el cual él admitió, pero el tribunal consideró que ese contacto sin consentimiento no había sido acoso, sino un “roce sin intención”. Sin embargo, la menor declaró que el inculpado cuando la manoseo le dijo: “Amor, sabes que estoy bromeando”.

La decisión del tribunal provocó un intenso debate en redes sociales, donde los usuarios insistieron en que cualquier tocamiento sin consentimiento debe ser considerado acoso y tratado como un delito.

El fiscal había pedido tres años y medio de prisión para el sujeto, pero esta semana el tribunal lo absolvió de los cargos de agresión sexual, porque su actuar “no constituye un delito”, puesto que la acción “no duró ni diez segundos”.

En protesta, los italianos viralizaron la palabra palpata breve en Instragram y en TikTok, así como el hashtag #10secondi. Además, subieron videos en los que aparecen tocándose partes íntimas durante diez segundos, para mostrar cuán largo puede ser ese tiempo cuando alguien toca las partes íntimas de otra persona.

El actor de White Lotus, Paolo Camili, fue el primero que publicó un video de esa naturaleza y miles han seguido su ejemplo, como Chiara Ferragni, la influencer más famosa de Italia.

Otro influencer, Francesco Cicconetti, escribió en TikTok: “¿Quién decide que diez segundos no es mucho tiempo? ¿Quién cronometra los segundos mientras te acosan?

“Los hombres no tienen derecho a tocar el cuerpo de las mujeres, ni siquiera por un segundo y mucho menos cinco o diez”, añadió.

Para el influencer la decisión del tribunal demuestra qué tan normalizado está el acoso sexual entre la sociedad italiana.

@ ?????? ????????????????????????????????????????? ????? 12 ?? ?????????????????????? ????????? Antonio Avola (66) ?????????????????????? ?????????? ?? ? (17) ?????????????????????????????????…

La adolescente se pronunció al respecto: “¿Los jueces dictaminaron que estaba bromeando? Bueno, no era una broma para mí”, comentó al diario Corriere della Sera.

“El conserje se acercó por detrás sin decir nada. Metió las manos por debajo de mis pantalones y dentro de mi ropa interior. Me tocó el trasero. Luego me levantó, lastimándome las partes íntimas.”

Y concluyó: “Para mí eso no es una broma. No es así como un anciano debería bromear con una adolescente”, narró la estudiante.

“Ese puñado de segundos fueron más que suficientes para que me hiciera sentir sus manos sobre mí. Empiezo a pensar que me equivoqué al confiar en las instituciones. Esto no es justicia”, añadió.