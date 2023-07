La huelga de actores y guionistas de EU recibe muestras de apoyo en Hollywood y en Manhattan

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La huelga de guionistas y actores de Estados Unidos inició una nueva jornada este viernes 14 con combativas manifestaciones en las aceras de Hollywood y en el centro de Manhattan, donde ambos gremios recibieron innumerables muestras de apoyo de transeúntes y automovilistas.

La disputa cerró inmediatamente la producción en toda la industria del entretenimiento después de que se rompieron las conversaciones para un nuevo contrato con los estudios y los servicios de transmisión.

Desde el jueves 13, el movimiento del Sindicato de Guionistas (SAG), organización que cuenta con más de 11 mil integrantes y que se declaró en huelga desde mayo pasado, recibió el vigoroso respaldo de más de 60 mil actores agrupados en el Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadunidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA) que decidieron sumarse al paro de labores.

La presidenta de SAG-AFTRA, Fran Drescher, protagonista de la serie televisiva The Nanny (La Niñera), explicó en rueda de prensa, el mismo jueves 13, que una de las grandes motivaciones de la huelga:

“Todo el modelo de negocios ha cambiado por el streaming y la inteligencia artificial. Si no nos mantenemos firmes ahora, todos vamos a tener problemas”. Y sentenció: “Se acabó la fiesta”.

A su vez, el comediante y guionista Adam Conover, miembro de la Comisión Negociadora del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés), destacó la gran inyección de apoyo que ha significado la decisión de los actores de SAG-AFTRA de unirse al paro.

“Si estás ganando impulso como lo estamos haciendo nosotros a los 70 y pico días de huelga, vas a ganar”, dijo Conover, y abundó que “la estrategia de las empresas frente a los guionistas, cuando vamos a la huelga, es hacernos pasar hambre y esperar”.

“Ni siquiera hablan con nosotros durante meses porque esperan que perdamos apoyo. Sin embargo, miren esto: nuestras filas están más llenas que nunca y ahora tenemos a otro sindicato en huelga con nosotros”, agregó entusiasmado.

Los Ángeles, “ciudad sindical”

A las puertas de los estudios de la Warner Bros., en Burbank, California, una multitud de manifestantes se concentró el viernes 14, al grito de “Puños arriba, cortinas abajo, Los Ángeles es una ciudad sindical”, informó la agencia estadunidense Associated Press (AP).

Los camiones de comida que flanqueaban las carpas de los organizadores servían churros, té y limonada fría a los manifestantes, quienes se estaban cociendo en el calor del mediodía, que alcanzó los 36.7 grados centígrados, detalló AP.

Reportó que, en estos primeros días de huelga conjunta, las aceras de Hollywood y el centro de Manhattan se llenaron de actores, uno de ellos con una pancarta que decía “Verano de huelga”.

“El sol agobiante no empañó el ambiente. Los manifestantes se rociaban unos a otros con agua y bailaban al ritmo de música reguetón mientras los transeúntes en coche tocaban la bocina de sus autos respaldando los carteles que decían: ‘Toca la bocina si tu jefe está sobrepagado’”, agregó la agencia.

La mayor protesta conjunta de guionistas y actores desde 1960

Este movimiento de huelga constituye la mayor medida de protesta laboral contra la Alianza de Productores Cinematográficos y de Televisión desde la primera huelga conjunta de ambos sindicatos en 1960.

“Lo que ganamos en 1960 fueron nuestros planes de salud y pensiones, y la existencia de residuales”, dijo el comediante Conover. Ahora los ejecutivos “se enfrentan al hecho de que no sólo no reciben nuevos guiones, sino que no pueden rodar nada hasta que lleguen a un acuerdo justo, ya no con un sindicato, sino con los dos”.

Aunque el modelo de negocio de la industria cinematográfica ha experimentado notables cambios desde la última huelga, los actores dicen que sus tarifas y contratos no han evolucionado.

Zora Bikangaga, miembro de los dos gremios en huelga, consideró que la protesta del viernes fue “vigorizante” y sirvió como testimonio de que los problemas a los que se enfrentan los guionistas son “generalizados en toda la industria”.

Los productores, añadió, “utilizan la economía colaborativa como forma de decir: ‘Así puedes ser más independiente’, cuando en realidad lo que hacen es disminuir el valor y la fuerza del trabajo organizado”, dijo a su vez Ron Song, actor participante en Jury Duty, de Amazon Freevee, nominada esta semana a cuatro premios Emmy, de acuerdo con la información de AP.