Fuerzas israelíes matan a tiros a palestino en el norte de Cisjordania

SEBASTIA, Cisjordania (AP).— Las fuerzas israelíes mataron a tiros a un palestino en circunstancias controvertidas en el norte de Cisjordania, en el último episodio de la ola de violencia que asola la región.

El ejército israelí explicó este sábado en un comunicado que dos palestinos trataron de chocar un auto contra soldados en Sebastia, cerca de la ciudad de Naplusa, en la Cisjordania ocupada, alrededor de la medianoche. Los soldados abrieron fuego matando a uno de los dos hombres e hiriendo al otro, informó el ejército.

El Ministerio de Salud palestino identificó al joven asesinado como Fawzi Makhalfeh, de 18 años. La familia de las víctimas apuntó que no atacaron a los soldados, sino que fueron emboscados mientras manejaban y su auto fue acribillado a balazos, según reportes de la prensa palestina.

El alcalde de Sebastia, Mohammad Azem, dijo que fue uno de los primeros en llegar al lugar del incidente y describió una carnicería con más de 50 agujeros de bala en el chasis.

“Era un estudiante universitario”, apuntó Azem. “Fue muy brutal".

Mohammad al-Shaar, un residente en Sebastia, contó que escuchó los disparos y fue corriendo hacia el lugar, pero se encontró con que los soldados cortaban la carretera. Hablando junto al destrozado vehículo, señaló las manchas de sangre y los cristales perforados por docenas de agujeros de bala.

Cientos de personas asistieron el sábado al funeral en Sebastia. El padre de Makhalfeh ayudó a trasladar el cuerpo de su hijo, que estaba envuelto en una bandera palestina y con la cabeza cubierta por un pañuelo tradicional o kufiyya. Según dijo a los medios, el joven esperaba casarse pronto.

Makhalfeh acababa de aprobar sus exámenes de secundaria y estaba de buen humor antes del incidente, reportó la prensa local.

El tiroteo se produjo horas después de la muerte de un palestino de 17 años por fuego israelí en otra zona de Cisjordania.

La espiral de violencia, que no da indicios de ceder, es una de las peores entre israelíes y palestinos en años. Más de 150 palestinos han perdido la vida por fuego israelí en lo que va de 2023 en Cisjordania y Jerusalén este, de acuerdo con un conteo de The Associated Press.

Los choques entre Israel y los palestinos en Cisjordania se intensificaron a principios del año pasado, cuando Israel lanzó incursiones nocturnas casi diarias en zonas palestinas del territorio en respuesta a una oleada de ataques palestinos contra israelíes.

Israel sostiene que la mayoría de los fallecidos en sus operativos son insurgentes, pero entre las víctimas hay también jóvenes que arrojaban rocas en protesta por las redadas y otras personas ajenas a los choques.

Israel capturó Cisjordania en la Guerra de los Seis días en 1967, además de Jerusalén Este y la Franja de Gaza, los tres territorios que los palestinos quieren para su futuro estado independiente.