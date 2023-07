Medicamentos para adelgazar de Novo Nordisk son investigados tras casos de pensamientos suicidias

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos para el Cuidado de la Salud del Reino Unido inició una investigación relacionada con los medicamentos Ozempic y Wegovy para bajar de peso.

Esto, porque una de las reacciones son pensamientos de autolesión o suicidio, de acuerdo con reportes contra estos medicamentos, producidos por la farmacéutica danesa Novo Nordisk.

Los reportes relacionan a la semaglutida, el ingrediente activo de ambos medicamentos, por posibles efectos secundarios.

“Estamos revisando los datos de seguridad sobre el riesgo de pensamientos suicidas y pensamientos de autolesión asociados con los medicamentos, que se usan para tratar la obesidad y la diabetes”, declaró la directora de seguridad de la agencia, Alison Cave, en un comunicado.

Considerarán, indicó, con cuidado la evidencia disponible y comunicaremos cualquier consejo adicional, añadió.

Reino Unido empezó la investigación este mes tras recibir informes de la Agencia de Medicamentos de Islandia relacionados con Ozempic y Sexenda, éste también es usado para perder peso, cuyo ingrediente activo es la liraglutida.

Testimonios

“Ojalá nunca lo hubiera probado. Ojalá no hubiera oído hablar de ellos en mi vida. Este medicamento convirtió mi vida en un infierno. Me ha costado dinero.

“Me ha costado mucho estrés, me ha costado días y noches y viajes con mi familia. Me ha costado mucho y no merece la pena. El precio es demasiado alto”, señaló Joanie Knight, de 37 años, de Angie, Louisiana.

En entrevista con CNN, también Brenda Allen, de 42 años, de Dallas, Texas, comentó seguir teniendo problemas después de un año de haber dejado de tomar ese medicamento.