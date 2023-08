Mujer irlandesa desarrolló bacteria carnívora; quedó en coma por usar su brasier

Halcrow, "Ahora no siempre me siento bien con cierta ropa". Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La irlandesa Sylvia Halcrow, de 52 años, quedó en coma durante una semana por una bacteria carnívora alojada en la varilla de su brasier que rozó un absceso en su seno y se infectó.

Según Daily Mail, la mujer dijo que el aro del sujetador metálico le provocó una infección llamada “fascitis necrosante”, afectando los tejidos blancos que no pudo curar con medicamentos, causando necropsia en los tejidos.

“Cuando entré, la enfermera me vio y se apresuró. Estaba totalmente gris de la cara. Fue realmente aterrador, contó.

En emergencias descubrieron un absceso en su seno derecho y la internaron en el Hospital Gilbert Rain para recibir tratamiento.

“Estaba en absoluta agonía. El absceso seguía estallando con cosas negras que salían de él y olía horrible, como a muerte. Me llevaron a la sala de tratamiento de inmediato.

Sus órganos comenzaron a fallar y la llevaron al Aberdeen Royal Infirmary. Debió ser intervenida quirúrgicamente, le extirparon parte de sus senos y la indujeron al coma para controlar la situación.

Mientras estaba inconsciente, la operaron dos veces más para eliminar la bacteria carnívora instalada en su organismo; situación inexplicable para los médicos.

Después de una semana, finalmente despertó en condiciones estables, pero debió permanecer en el hospital durante otras tres semanas, por las mutilaciones físicas que implicaron sus cirugías.

“Ahora no siempre me siento bien con cierta ropa, ya que me falta mucho seno, pero estoy tan contenta de estar viva después de casi no lograrlo”, indicó Halcrow, a un año de lo sucedido.

Agradeció el apoyo de la Fundación Lee Spark, se han recaudado 2 mil libras esterlinas para la organización benéfica a través de donaciones.

La fascitis necrosante tiene una tasa de supervivencia del 40%.