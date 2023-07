Presentador de la BBC enfrenta acusaciones por pagos a una menor a cambio de fotos sexuales

MADRID, 9 Jul. (EUROPA PRESS) - Un presentador anónimo de la BBC enfrenta acusaciones del periódico The Sun, que afirma que el periodista pagó 35 mil libras (unos 40 mil euros) a una adolescente que en ese momento tenía 17 años, por fotos sexuales explícitas.

La joven fue fotografiada en ropa interior, “lista para que mi hija actúe para él", relató su madre al periódico The Sun, quien acusó que el dinero pagado sirvió para que su hija, ahora de 20 años, financiara su adicción al crack. “Si los pagos hubieran continuado, mi hija estaría muerta", denunció la mamá de la afectada.

El periódico dio a conocer que la familia de la joven se quejó ante la BBC el 19 de mayo, pero se sintieron frustrados al ver que el presentador seguía apareciendo al aire, por lo cual decidieron contar la historia, sin aceptar dinero.

De acuerdo con un portavoz de la BBC, las acusaciones “se están tratando con seriedad, quien dice contar con procesos para tratarlas de manera proactiva".

Y añadió: “si recibimos información que requiere una mayor investigación o examen, tomaremos medidas para hacerlo. Eso incluye intentar activamente hablar con quienes nos han contactado para buscar más detalles y comprensión de la situación".

Sin embargo, el portavoz atajó que "si no recibimos respuesta a nuestros intentos o no recibimos más contacto, eso puede limitar nuestra capacidad de progresar, pero no significa que nuestras consultas se detengan; si en algún momento sale a la luz o se proporciona nueva información, incluso a través de los periódicos, se actuará en consecuencia, de acuerdo con los procesos internos".