Difunden videos que muestran el vuelo de una supuesta flotilla de ovnis en Reino Unido

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde Reino Unido se difundieron imágenes que fueron interpretadas como una flotilla de Objetos Voladores no Identificados (ovni), en medio del debate del conocimiento del Pentágono sobre vuelos de naves extraterrestres en diversos puntos de los Estados Unidos.

AQUI ESTAMOS – OVNIs sobrevoando o Reino Unido

31 de julho 2023



31 de julho 2023 pic.twitter.com/5YZj3cYBcq — O Despertar (@AnnaMonteiroAn1) July 31, 2023

Las imágenes fueron captadas el 31 de julio en Reino Unido y en ellas pueden verse alrededor de ocho luces amarillas que se desplazan conjuntamente en medio de un extenso campo al atardecer, mientras se acerca una tormenta.

Del hecho se publicaron diversos videos desde diferentes puntos; en todos se observan las extrañas luces en el cielo.

#OVNIS | Se registro objetos voladores no

identificados captado sobre Londres, Reino Unido

publicado este 30 de julio del 2023 pic.twitter.com/wStPxDxiAB — Noticias Puebla Tlaxcala CDMX Querétaro (@VirtualNotmx) July 31, 2023

El 27 de julio, David Grusch, ex oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea; David Fravor, comandante retirado de la Marina; y Ryan Graves, expiloto de la Armada, declararon bajo juramento ante el Congreso de Estados Unidos que el Pentágono tiene en su poder restos biológicos no humanos y naves alienígenas y que los avistamientos de ovnis no son aislados, sino hechos rutinarios.

Esperé por años declaraciones como las de David Grusch de que el gob. de los EU sí tiene resguardados #ovnis y cuerpos no humanos. Ahora solo espero vivir lo suficiente para ver todas las pruebas.

(Cómo me acuerdo de X-FIles @thexfiles)#extraterrestres

pic.twitter.com/MwdY6QHTMW — Yris Sierra (@yrisita_spooky) July 27, 2023

El 27 de junio, de manera simultánea, en Tijuana, Baja California, y en San Diego, California, varios internautas reportaron el avistamiento de extrañas luces en el cielo, que calificaron como ovnis.

A través de Twitter, usuarios de redes sociales publicaron varios videos que, por la similitud de las imágenes, puede deducirse que fueron captados en la misma noche a lo largo de la costa de California.

Aquí les dejamos algunas capturas de pantalla de los videos que circulan ésta noche. Por su similitud, podemos decir en todos los videos fueron captados los mismos objetos mientras éstos se movían a lo largo de las costas de California.

Es muy emocionante esta oleada #OVNI



pic.twitter.com/PWpSabpfYL — Mundo Anómalo (@mundoanomalo) June 28, 2022

¿Qué son los OVNIS?

De acuerdo con Univisión, son objetos descritos como cuerpos volantes que, por la subjetividad de criterios en su observación, son difíciles de catalogar dentro de una categoría determinada.

En la historia de la humanidad estos objetos han sido registrados desde tiempos remotos, incluso llegando a teorizarse a este respecto, asociándolo a mitologías y cosmogonías de culturas y civilizaciones ancestrales.

La ufología, el estudio de los ovnis no está considerada como una disciplina científica, principalmente por su falta de rigor en sus métodos y resultados.

El origen del mito

Durante el siglo XX, debido al desarrollo en las técnicas de registro y los avances en el cine, la fotografía y la televisión, se ha masificado el fenómeno ovni, convirtiéndolo en un tema recurrente dentro de la cultura popular.

El término “platillo volador” se hizo famoso en todo el mundo a raíz de una errata cometida por un periodista al referirse acerca de una fila de objetos divisados por el piloto Kenneth Arnold sobre el estado de Washington en 1947.

En 1947 se creó un mito dentro de la historia del fenómeno ovni. El 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos, un granjero de Roswell, Nuevo México, reportó a las autoridades que escuchó un estruendoso ruido tras una tormenta.

Los habitantes de la localidad dijeron haber visto un objeto reflejando la luz solar en medio del paraje desértico y, posteriormente, haber visto extrañas criaturas “marcianas” en el lugar del incidente.

Esto, que bien pudiera ser una simple anécdota, se convirtió en el origen oficial del fenómeno Ovni.

https://www.univision.com/explora/que-son-los-ovnis